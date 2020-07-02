Galatasaray Espor açıkladı: Beşiktaş'a karşı hükmen galibiyet

Galatasaray Espor, Beşiktaş'a 3-2 kaybettikleri maçı 1-0 hükmen kazandıklarını açıkladı.



Hükmen galibiyetin nedeni olarak, Beşiktaş Kulübü'nün zorunlu olan boy videosunu sunamaması gösterildi.



İşte Türkiye ESpor Futbol Ligi'nden yapılan açıklama:



"Türkiye Espor Futbol Ligi 18. haftasında, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 3-2'lik skorla Beşiktaş'ın galibiyetiyle tamamlanmıştır. Ancak, maç sonrasında Galatasaray kulübü, oyun kuralları dahilinde, rakip oyuncuların boy videolarının kayıtlarını talep etmiştir.



Beşiktaş kulübü zorunlu olan boy videosunu sunamamıştır. Ligimizin kuralları gereği, Beşiktaş kulübü hükmen mağlup ilan edilerek, maç 1-0 Galatasaray'ın lehine tescil edilmiştir.



Saygılarımızla,

Türkiye Espor Futbol Ligi"



