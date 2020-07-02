FUT Esports Hindistan'da şampiyon oldu

FUT Esports VALORANT takımı, 50 bin dolarlık ödül havuzuyla dikkat çeken sezon dışı VALORANT turnuvası Convergence 2023'ün şampiyonu oldu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Red Bull takımı FUT Esports, bu yıl farklı liglerde elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Hindistan'ın Bangalore şehrinde gerçekleşen sezon dışı turnuva Convergence 2023'e katılan takım, zafere ulaştı.



Toplam 50 bin dolarlık ödül havuzuyla dikkat çeken organizasyonda, VCT EMEA ligi takımı Team Vitality'i yenerek şampiyon olan FUT Esports, 25 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.



Convergence 2023'e FUT Esports'un yanı sıra kendi liglerinin başarılı takımları VCT EMEA liginden Team Vitality, VCT Amerika Ligi'nden FURIA Esports, VCT Pasifik Ligi'nden Gen.G Esports ve iki lokal takım True Rippers ve Global Esports katıldı.



Grup aşamalarında Gen.G Esports'u 2-1 ve Team Rippers'ı 2-0 mağlup eden FUT Esports, finalde Team Vitality ile karşı karşıya geldi. İlk oyunu kaybeden Red Bull takımı, ikinci müsabakada 8-1'den, üçüncüsünde ise 10-0'dan maçı döndürmeyi başardı. İnanılmaz bir geri dönüş hikayesiyle Team Vitality'e karşı 3-1 kazanan FUT Esports, Convergence 2023 şampiyonluğunu elde etti. FUT Esports, VCT 2023 EMEA Ligi'nde de Team Vitality'yi eleme başarısı göstermişti.



FUT Esports, Türkiye'yi Japonya'da gerçekleşen Red Bull Home Ground Dünya Finali'nde temsil etmişti.



