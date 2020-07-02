Fortnite'ta eğlenceli bir yenilik geliyor

Fortnite'ın yeni gelen güncellemesiyle oyuncular, oyun içinde görüntülü sohbet etme imkanı yakalayacaklar.



İlk etapta PC, PS4 ve 5'te mevcut olacak görüntülü sohbet özelliğinde faydalanmak içinse Epic Games tarafından satın alınan Houseparty adlı ücretsiz uygulamayı kullanmanız gerekecek. Fortnite görüntülü sohbet özelliği ile oyunculara daha eğlenceli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.



Fortnite görüntülü sohbet etme imkanını oyunculara sunuyor



Epic Games, ilk olarak PC ve PlayStation konsollarında olmak üzere Fortnite'ın artık Houseparty sohbet uygulaması sayesinde görüntülü sohbete sahip olduğunu açıkladı. Yeni sohbet özelliğinden faydalanmak için Epic Games hesabınızla entegre bir Houseparty hesabınız olması gerekiyor. Ayrıca Houseparty uygulamasının yüklü olduğu iOS ya da Android bir telefona da ihtiyacınız olacak. Telefon kamerasını bir webcam olarak kullanan uygulamada yüzünüzü doğru şekilde çerçeveleyerek kullanmaya hazır hale getireceksiniz.



Çok sayıda genç oyuncu kitlesi olan Fortnite, görüntülü sohbet özelliğini şimdilik 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için aktif etmiş durumda. Öte yandan yüzünüzün görünür olup olmamasını tespit edecek algoritmaya sahip olan Houseparty, yüzünüzü tespit edemediğinde kameranızı kapatıyor. Ayrıca diğer kullanıcıların sizin odanıza katılmamasını ve sadece arkadaşlarınızla olmak için ekranın altındaki kilide dokunmanız yeterli olacak. İstediğiniz zamansa kilitli odayı açmanız mümkün olacak.



Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Epic, uygulamanın şimdilik sadece PC ve PlayStation için var olduğunu ve gelecekte daha fazla platformu destekleyip desteklemeyeceğini hep birlikte göreceklerini belirtti.



Kaynak: shiftdelete



