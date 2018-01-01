Fortnite'ın uçan adası son durağına gitti!

Fortnite'ın uçan adası son Dusty Divot'taki son küpü de aktif etti. Loot Lake'de başlayan macera Dusty Divot'ta son buluyor gibi, artık 7 küp de aktif.





Bu yedinci ve son nokta Loot Lake adasının Eylül'de başladığı rotasını tamamlaması anlamına geliyor. Son birkaç haftadır Pleasant Park, Shifty Shafts, Fatal Fields, Retail Row ve bu hafta da Lazy Links'e gelen ada artık turunu tamamlıyor.





Her seferinde biraz daha büyüyen küp bu sefer de bunu bozmadı. Etrafındaki volkanik bölge de yine genişledi. Bundan sonra ne olacağını ise kimse bilmiyor.





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: Cafer Eren Öztürk - @