Fortnite'ın uçan adası Leaky Lake gidebilir!

Fortnite'daki mor küp efsanesi devam ediyor. Uçan ada bugün tekrar hareket etmeye başladı.





Bu haftanın başlarında ada Dusty Divot'taki son noktayı da aktif etmişti. Son 48 saat içinde ise diğer 6 sembol adaya biraz daha yaklaştı ve ada tekrar harekete geçti.





The runes fell to the ground and the island appears to be headed back towards Leaky Lake.. #Fortnite pic.twitter.com/N8dmMwlDVr



— Fortnite News - fnbr.news (@FortniteBR) 20 Ekim 2018

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Adanın yönü Leaky Lake gibi gözüküyor. Görünüşe göre Fortnite bu uçan ada ve mor küp olayıyla ilgili büyük bir şeylere hazırlanıyor fakat ne olduğunu henüz hiçbirimiz bilmiyoruz. Tabi bu sırada da adamız hareket etmeye devam ediyor.: Cafer Eren Öztürk - @