Fortnite'ın uçan adası Leaky Lake gidebilir!

Fortnite'daki mor küp efsanesi devam ediyor. Uçan ada bugün tekrar hareket etmeye başladı.





Bu haftanın başlarında ada Dusty Divot'taki son noktayı da aktif etmişti. Son 48 saat içinde ise diğer 6 sembol adaya biraz daha yaklaştı ve ada tekrar harekete geçti.





The runes fell to the ground and the island appears to be headed back towards Leaky Lake.. #Fortnite pic.twitter.com/N8dmMwlDVr



— Fortnite News - fnbr.news (@FortniteBR) 20 Ekim 2018