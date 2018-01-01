Fortnite'ın Android betası başladı! - Sizin cihazınız uyumlu mu?

Bir süre önce mobil versiyonu duyurulan Fortnite sonunda Android'de beta kapılarını açtı. Ayrıca herhangi bir davet de istemiyor. Sadece bu siteyi ( https://www.epicgames.com/fortnite/tr/mobile/android/get-started ) ziyaret etmelisiniz.







Android betasına uyumlu cihazların listesi ise aşağıdaki gibi:







Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge , S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4





Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL





Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V





Essential: PH-1





Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10





LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+





Nokia: 8





OnePlus: 5 / 5T, 6





Razer: Phone





Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2





ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11





HTC: 10, U Ultra, U11/ U11+, U12+





Lenovo: Moto Z/Z Droid, Moto Z2 Force





Sony: Xperia XZ/Premium, Xzs, XZ1/Compact, XZ2/Premium/Compact, XZ3





Eğer cihazınız listede yoksa üzülmeyin. 64 bit Android 8.0 işletim sistemine 3 GB yada üstündeki RAM'e ve Adreno 530 veya daha yükseği, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 yada daha yükseği GPU'ya sahipseniz hala oyunun betasını Android cihazınızda oynayabilirsiniz.







Android cihaza sahip oyuncular sonunda Fortnite'ı mobilden de oynama fırsatına kavuştu. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa bu adresi ( https://www.epicgames.com/fortnite/en-US/faq#android ) ziyaret edebilirsiniz.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk