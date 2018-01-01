Fortnite'ı telefondan oynayanlara 60fps desteği

Fortnite için kapsamlı bir güncelleme geliyor. Kasım 2018 raporuna göre yeni optimizasyonlar ekrandaki kontrol panelinde daha fazla kullanıcı kontrolü, daha akıcı oyun tecrübesi, bellek yönetimi ve harici kontrolcü desteği şeklinde yenilikler içeriyor.



Firma bir süredir farklı marka kontrolcüleri oyunda test ettiğini açıkladı. Kontrolcülerin oyuna en iyi şekilde uyum sağlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdilik marka konusunda bir açıklama yok.



Diğer taraftan ekrandaki kontrol paneli daha özelleştirilebilir hale getiriliyor. Anlık olarak oyuncular paneldeki unsurları aktif veya pasif olarak ayarlayabilecekler. Ayrıca 3 oyun modu için 3 farklı durum olacağı da ifade ediliyor.



Oynanış tarafında ise belirli bir donanıma sahip modeller için 60fps desteği test ediliyor. Firma aşırı ısınmaya sebebiyet vermemek için her detayıyla dikkatli bir şekilde ilgileniyor. Yine herhangi bir donanım bilgisi verilmedi.



Son olarak Android ve iOS tarafında iyileştirmeler yapılarak pek çok işletim sistemi sürümünde kullanılan belleğin düşürülmesi için çalışılıyor. Özellikle oynanış süreleri uzadıkça kare oranları sabit kalabilecek. Yine kurulum ve güncelleme dosyalarının boyutlarının azaltılması da plan dahilinde. Şimdilik güncellemenin ne zaman geleceği bilinmiyor.



