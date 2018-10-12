Fortnite'a yeni araç geliyor! Quadcrasher oyuna eklenecek!



Quadcrasher bugün oyun içindeki yenilikler kısmında görüldü. Açıklamada ise "Yapıları parçalamak veya biraz hava almak için boost'a yüklenin." yazıyor.







Önündeki surat çok da arkadaş canlısı gözükmese de birçok oyuncunun yeni aracı seveceği aşikar. Ayrıca eğer Quadcrasher yapıları yıkabiliyorsa oyunu değiştirebilecek bir güce de sahip diyebiliriz. Görünüşe göre aracın tam olarak nasıl olacağını oyuna eklenmeden göremeyeceğiz.



Eğer Quadcrusher oyundaki diğer araçlar gibi olacaksa haritada farklı yerlerde ortaya çıkacaktır. Fakat ne sıklıkla ortaya çıkacağı ise yine aracın oyuna etkisine bağlı olur.



Epic Games genelde bu oyun içi haberler kısmını oyuna eklenmesi çok yakın olan şeyler için kullanıyor. Fortnite son güncellemenin dün geldiğini bildiğimize göre Quadcrusher en erken 1 hafta içinde bizlerle olabilir diyebiliriz.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk



