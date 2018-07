Fortnite Nasıl Oynanır? Fortnite Oynarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dünyada ve ülkemizde sıkça tercih edilen Fortnite oyununa yeni başlayacaklar için bilinmesi gereken tüm bilgiler haberin detaylarında...Oyun dünyasında her geçen gün karşınıza yeni oyunların çıktığını görebilirsiniz. Son zamanların en popüler oyunları arasında ilk sıralarda ise Fortnite oyunu yer almaktadır. Bu yüzden, Fortnite nasıl oynanır? Sorusunu soran kişilerin sayısı her geçen gün daha fazla artıyor. Bu soruya cevap vermeden önce ilk olarak sizlere oyun hakkında bazı bilgiler verelim. Birçok kişi Fortnite oyununun bir battle royale (BR) oyunu olduğunu düşünüyor. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Oyunda dört kişiye kadar takım kurma ve sayısız şekilde görev yapma imkanınız bulunmaktadır. Yalnız oyunun temelini oluşturan Save The World kısmı hala yapım aşamasında olan bir kısımdır. Bu bölüm tamamlandığı zaman ücretsiz olarak oynanabilecek.,Fortnite nasıl oynanır? Noktasında oyunun detayları hakkında da bilgi sahibi olmanız gerekir. Aslında Fortnite Minecraft ile Left 4'ün karışımı olan bir oyundur. Bu oyunu tek başınıza oynama imkanınız olduğu gibi 4 arkadaşınızla beraber de oynayabilirsiniz. Oyunda yer alan Save The World bölümünde sizin düşmanınız ise zombiye benzeyen yaratıklar olacaktır. Oyunun temel amacı ise; rastgele oluşturulmuş olan haritalarda hem kendinize kaynak toplamanız hem de görevin gerektirmiş olduğu yapıyı inşa etmenizdir. Bu evrede size saldırıya geçen düşman dalgalarını da püskürtme imkanınız bulunacaktır. Save The World bölümü oyunu sadece BR özelliği ile tanıyan kişilerin hayal edemeyecekleri kadar geniş bir içeriğe sahiptir. Bütün bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunuz zaman Fortnite nasıl oynanır? Sorusunun cevabını daha rahat bir şekilde kavrayabilirsiniz.Hangi oyunu oynuyor olursanız olun bazı noktalara dikkat etmediğiniz sürece oyunda istediğiniz sonucu elde etme imkanınız çok düşük olacaktır. Fortnite nasıl oynanır? Sorusunu soran kişilerin oyunu oynarken dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar şu şekildedir:-Popüler olan alanlara iniş yapmayın: Oyun başladığı sırada ilk olarak paraşüt ile gökten yere doğru süzülürsünüz. Bu iniş sırasında dikkatli olmalı ve olabildiğince kalabalık olan yerlere iniş yapmamalısınız. Oyunu kazanmak için uzun süre hayatta kalmalısınız. Bu yüzden agresif dövüşün olduğu alanlardan uzak durmalısınız.-Sürekli ateş etmeyin: Fortnite nasıl oynanır? Diye soran kişiler genellikle ilk etapta acemi oldukları için her gördüklerine ateş etmektedir. Bu oyunda 100 oyuncu olduğunu ve ortamın bir savaş alanı gibi olduğunu unutmayın. Bu yüzden olabildiğince sakin oynamaya dikkat etmelisiniz.-Elinizden geldiğince çevreyi yağmalayabilirsiniz: İlk olarak kendi güvenliğinizi garanti altına aldıktan ve buna önem verdikten sonra çevreyi dolaşmaya başlayabilirsiniz. Çevreye dolaşırken yağmalamayı unutmamalısınız. Unutmayın! Ekipman sayınız ne kadar yüksek ise; kazanma ihtimaliniz o kadar artış gösterecektir. Kaynak toplamaya özen gösterin ve bunun için gerekirse çevrenizdeki bütün yapıları kontrol edin.-Toplu savaşlara girmemeye çalışın: Birçok oyuncu için bu durum can sıkıcı gelmektedir. O zaman oynamanın da bir anlamı olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat toplu şekilde yapılan savaşlar sizin için çok tehlikeli olabilir. En ufak bir dikkat dağınıklığında size kurulan tuzakları göremeyebilirsiniz. Toplu savaşa giren oyuncuların %90'ı bu savaşlarda ölmektedir.-Takımınızla beraber hareket etmeye özen gösterin: Oyunda genellikle tek olmak faydalıdır. Fakat oyuna arkadaşlarınızla beraber girdiyseniz buna da dikkat etmeniz gerekir. Takım olarak oynamak tek başına oynamaya göre daha avantajıdır.-Sesleri dinleyin: Arkanızda size karşı kurulmuş olan oyunları göremeyebilirsiniz. Fakat bunları duyma imkanınız vardır. Bu yüzden oyunları oynadığınız sırada sesi kısmak yerine en iyi şekilde dinlemeye ve anlamaya özen gösterin.