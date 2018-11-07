Fortnite için yeni güncelleme yayında; İşte gelen yeni bomba özellikler

Tüm dünyada 125 milyondan fazla oyuncusu olan Fortnite her yaştan oyuncuyu kendisine çekmeyi sürdürürken oyunun yaratıcısı Epic Games düzenli güncellemelerle oyunu geliştirmeye devam ediyor. Bu hafta 6.22 güncellemesine kavuşan oyuna Ağır Taarruz Tüfeği yanında ilgi çekici iki yeni oyun içi etkinlik eklendi.Fortnite'a düzenli olarak sınırlı süreli etkinlikler getiren Epic Games, 6.22 güncellemesi için de iki farklı oyun modu hazırladı. Bunlardan ilki oyuncuların hem haritadaki canavarlara hem de rakip takımın oyuncularına karşı mücadele ettikleri Dehşetli Kapışma modu. Bu modda oyuncular 32'şer kişilik iki takıma ayrılıyor. Modun nihai amacı rakip takımı alt etmek olsa da bu o kadar kolay değil. Çünkü takımların ayrıca haritada ortaya çıkan Küp Canavarları'na karşı da dikkatli olmaları gerekiyor.Oyuncuların yok ettikleri canavarlar silah ve eşya düşürme şansına sahip. Altın canavarlar ve canavarların çıktığı yerler yok edildiğindeyse Efsanevi türde eşyalar düşürecek. Ayrıca bu modda kaynak toplama hızı ve ganimet çıkma şansı büyük oranda artırılmış durumda.Fortnite'ın 6.22 güncellemesiyle oyuna gelen ikinci oyun modu ise Baskın! Battle Royale'in hızlandırılmış bir versiyonu olarak tanımlanabilecek bu modda fırtına maçın başından itibaren daralmaya başlıyor ve çemberler arasındaki bekleme süresi de daha kısa. Bu nedenle maçlar en fazla 15 dakika sürüyor. Kısıtlı süresi olan ve Fortnite'a girip bir iki maç yapmak isteyen oyuncular için ideal.Maçlar kısa süreceği için bu modda da hazine sandıklarının ve cephane kutularının çıkma ihtimali yükseltildi. Toplanan kaynak miktarı da %50 oranında artırıldı. Tüm bu özelliklerine bakarak Baskın! modunun soluksuz geçen maçlara ev sahipliği yapacağını tahmin etmek güç değil.6.22 güncellemesinin oyuna eklediği Ağır Taarruz Tüfeği yüksek hasarı ile dikkat çekiyor. 25 mermi alan bir şarjörü olan bu silahın Nadir, Destansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut. Yüksek hasar miktarıyla dikkat çeken ATT'yi yer ganimetlerinden, sandıklarından, otomatlardan ve mühimmat desteklerinden elde etmek mümkün.