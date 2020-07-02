Fortnite'a Blitz Royale Dahil İki Mod Geldi

Epic Games, yaz tatili öncesi Fortnite oyuncularına dolu dolu bir güncelleme sunarak oyuna iki yeni mod ekledi. 18 Haziran'da yayınlanan bu güncelleme, yaklaşık bir ay boyunca yapılacak son büyük güncelleme olacak. Ancak Blitz Royale ve LEGO Fortnite Expeditions sayesinde oyuncular, yaz boyunca sıkılmadan vakit geçirebilecek.



Blitz Royale Ve LEGO Fortnite Expeditions Detayları



Yeni gelen Blitz Royale modu, Battle Royale sevenler için hızlı ve dinamik bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Mobil oyunculara özel tasarlansa da tüm platformlarda oynanabilecek bu mod, 32 kişilik "rogue-like" tasarımıyla dikkat çekiyor. Kısa süreli maç formatına sahip Blitz Royale, beş dakikada tamamlanan mücadeleler sunacak. Ayrıca söylentilere göre mod, haftalık sezonlarla güncellenecek ve Avatar ile TMNT iş birlikleri geri dönecek.



Bir diğer yenilik ise LEGO Fortnite Expeditions modu oldu. Minifigür severleri hedef alan bu mod için detaylar henüz tam açıklanmasa da, üç farklı sınıf seçeneği sunulacağı biliniyor. Bu mod, LEGO dünyasını Fortnite'a entegre ederek oyunculara bambaşka bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.



Güncellemeyle birlikte Chapter 6, Season 4 Battle Pass için Super Styles açıldı. Ayrıca Superman karakteri, bonus katmanları satın almayan oyuncular için de erişilebilir hale geldi. Mini etkinlikler, yeni Fortnite Festival sezonu ve Bruno Mars teması da bu güncellemenin öne çıkan diğer detayları arasında yer alıyor. Ballistic modu ise yeni harita, ek silahlar ve ısınma lobisiyle yenilendi.



Epic Games ekibi yaz tatiline çıkmış olsa da haftalık görevler güncellenmeye devam edecek. Bu sayede Battle Pass tamamlamak isteyen oyuncular için XP kazanma fırsatları devam edecek. Yeni modlar sayesinde Fortnite arenası yaz boyunca hareketli kalacak gibi görünüyor.



