Football Manager 26 incelemesi: İki yıllık bekleyişe değdi mi?

Football Manager 26, iki yıllık bekleyişin ardından piyasaya sürüldü. Konunun özüne girmeden önce, herkesin yeni Football Manager oyununu iki yıl boyunca beklediğini, ancak herkesin farklı bir bakış açısıyla oyuna yaklaşacağını belirtmek önemli....



Yeni kullanıcı arayüzü birçok oyuncu için en büyük sorun oldu. Eski sistemde, yönetiminizin farklı yönleri ekranın sol tarafındaki tek bir sütunda düzenli bir şekilde yer alıyordu. Artık bu sistem yok ve bu sekmeler üst kısımda yer alıyor, bu da FM oynarken gözlerinizin doğal olarak gittiği yeri biraz yeniden ayarlamanız gerektiği anlamına geliyor.



Oyuncular, bu değişikliklerin "personel sorumlulukları" gibi sekmeleri bulmayı imkansız hale getirdiğini internette şaka yollu olarak dile getirdiler, ancak bu kullanıcı arayüzünün daha çok açılır menüler ve tıklamalarla çalıştığını fark ettiğinizde, bu tür sekmelere saniyeler içinde erişilebiliyor. Örneğin, antrenmanı özelleştirmek için odaklanmak istediğiniz antrenman unsuruna tıklayarak daha fazla açılır menü açmanız gerektiğini çözmek çoğu kişi için biraz zaman aldı.



Bir kullanıcı eleştirisinde "FM26'da derinlerde sevmediğim şeyi buldum: oyunu harika yapan dünya kurgusunu kaybetmiş. Artık, diğer liglerden/ülkelerden gelen bilgileri neredeyse gizleyen, hızlı bir oyun simülasyonu. Başka yerlerde neler olup bittiğini görmek için gezinmekten neredeyse vazgeçiyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Geçmiş sürümlerdeki o hayat kesiti hissi, aktif olarak aranması gereken bir şeyden ziyade, esinti gibi hissettiriyordu. Devam düğmesine basıp bir sonraki maça uçmanın tuzağına düşmek kolay olabilir. Ancak, genel olarak kullanıcı arayüzünde olduğu gibi, oyun içinde daha geniş dünyayla nasıl iletişim kuracağınızı yeniden öğrendiğinizde, eskiden ana sayfanızda bulunan liglere aktif olarak tıklayarak, o hissi geri kazanırsınız.



Ancak, şu ana kadar kesinlikle eksikliği hissedilen birkaç özellik, takımlar ve oyuncular hakkında daha iyi bir resim oluşturmaya yardımcı olan özelliklerdir.



Transfer etmek isteyebileceğiniz oyuncuları sadece kulübünüzde bulunanlarla karşılaştırabilirsiniz. Pas ağlarının olmaması ve lig ortalamasıyla karşılaştırmaların dışında daha derinlemesine bireysel oyuncu/maç analizlerinin sunulmaması, daha önce mevcut olan özelliklerin daha fazlasını istenmesine neden oldu.



Maçların önemli anları arasında sekmelerin özelleştirilebilir olması da büyük bir eksiklik. Maçların gerçek zamanlı olarak nasıl oynandığını gösteren 2D harita ilk başta iyi bir ekleme gibi görünüyordu, ancak önceki FM'lerde oyun içi pas ağları, ısı haritaları ve eylem alanları kullanılarak eğilimleri tespit etmek ve ele almak daha kolaydı.



Gelişmiş erişim beta sürümünün bir engeli, oyunda ortaya çıkan birçok hata oldu. Oyunu oynarken karşılaşılan bazı hatalar şunlardı:



* Menajer ayarlarında bazı metinlerin üst üste binmesi



* Bazı eylem düğmelerinin çalışmaması, bu da oyunun bazı yönlerini biraz daha karmaşık hale getiriyor.



* Ara sıra devam etmeyle ilgili sorunlar



* Sözleşme süresi yerine sözleşme sayfasında maaşın iki kez görünmesi



* Arsenal'in "ARS" kısaltmasının ev sahibi maçlarının skor tabelasına sığmaması



* "Son maç" için maç analizinin farklı bir maçtan analizleri göstermesi



* Yedek oyuncuların bazen forma yerine eşofmanla oyuna girmesi



* Antrenör tavsiyesini reddetme seçeneğinin olmaması



Portland Timbers'ın birkaç oyuncusunun kalıcı ve kiralık sözleşmeleri feshedildi, biri serbest oyuncu oldu, diğeri ise ana kulübünde maça başladı. Bir hata, oyuna girdikten sonra eşofmanla oynayan yedek oyuncularla ilgiliydi. Yedek oyuncuların alt kısımda yanlış hizalanmasına neden olan bu hata düzeltildi.



Çoğunlukla, bu ve diğer hatalar, kolayca çözülebilen küçük sorunlardı. Diğer oyuncular, oyunun çökmesi gibi daha ciddi sorunlar yaşadı.



Bu yazıda listelenemeyecek kadar çok sayıda hatayı gidermek için beş düzeltme yayınlandı. Gelişmiş erişim beta aşamasında bildirilen çok sayıda hatayı gidermek için zamanla daha fazla düzeltme yayınlanması şaşırtıcı olmaz.



Bu yılki oyunun en büyük başarıları, en çok beklenen eklemeler oldu: top hakimiyeti taktikleri ve yeni maç motoru.



Yeni maç motoru, sadece kozmetik bir yükseltme değil, maçların oynanışını gerçekten etkileyen bir yükseltme oldu. Yeni dripling animasyonları, kanat oyuncularını daha tehlikeli alanlara sokan, teke tek durumlarda savunmacıları geçmek için yapılan feint ve stop-start gibi hareketleri daha akıcı hale getiriyor.



Genel olarak, bu Football Manager için farklı bir yönde atılmış bir adım, ancak bazılarının iddia ettiği kadar radikal bir değişiklik değil.



Zamanı olmayanlar, oyun tarzını yeniden öğrenmek istemeyenler veya tıklamalarla uğraşmak yerine her şeyin hazır olmasını tercih edenler için bu oyun uygun olmayabilir. Oyun modifiye edicileri, oyunun eski sürümlerine daha tanıdık bir his veren yeni görünümler üzerinde çalışmaya başladı, bu da bazıları için geçişin daha sorunsuz olmasını sağlayabilir.



Diğerleri için ise, zamanla keyifli bir oyun olacak.



Temel fark, oyunun yeni görünümünü ve hissini gerçekten anlamak ve size sunulan olanaklardan tam olarak yararlanmak için ne kadar zaman gerekeceği. Bazıları bu konuda diğerlerinden daha uzun bir alışma süreci geçirebilir.



