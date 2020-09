Football Manager 2021'in çıkış tarihi açıklandı

FM21 menajerlerin rolüne daha da odaklanıyor ve menajerlerin kişiliklerini ve yeteneklerini geliştirmeleri için daha da fazla sayıda araç ekliyor. Yeni özellikler ve geliştirmeler otantik bir futbol deneyimi sunarken, yeni derinlik ve drama özellikleri de ekliyor. Bu yeni özellikleri ve lisans güncellemelerini Ekim ayının başından itibaren Football Manager sosyal medya kanalları ve Football Manager web sitesi üzerinden açıklayacağız.Sports Interactive'in stüdyo yönetmeni Miles Jacobson: "Football Manager 2021 stüdyomuz için tarihi bir oyun. FM'i ilk kez hiç olmadığı kadar çok platforma getiriyoruz ve daha fazla sayıda oyuncuya favori takımlarının başına geçme şansı veriyoruz – ister PC'lerinde, ister koltuklarının rahatlığında veya telefonlarında ya da tabletlerinde."Football Manager on yılı aşkın süredir ilk defa Xbox'a dönüyor. Yıl sonundan önce çıkacak olan Football Manager 2021 Xbox Edition oyunun popüler Touch serisi baz alınarak özel olarak hazırlanmış bir versiyonu ve Xbox kontrolcüleriyle en iyi performansı vermesi için tasarlanmış durumda.FM21 Xbox, Xbox Store üzerinden sunulacak ve bir Play Anywhere dijital oyunu olacak, yani oyuncular kayıtlarını Xbox konsolları ve Windows 10 PC'leri arasında kullanabilecekler. Oyun hem Xbox One, hem de yeni nesil Xbox konsolları – Xbox Series S ve Xbox Series X – için çıkacak ve oyunu tek bir kez alarak tüm Xbox ekosisteminde oynayabileceksiniz.Oyunun tüm özellikleri ve işlev bilgileri Kasım ayının başından itibaren FM sosyal medya kanallarından paylaşılacak.Tüm platformlardaki FM21 serisi hakkında daha fazla bilgi için www.footballmanager.com adresini ziyaret edin.Football Manager (FM) dünyanın önde gelen futbol menajerliği simülasyonu oyunudur. Görev yapılabilecek 50'den fazla ülke, 800,000'den fazla futbolcu ve personelden oluşan veritabanıyla inanılmaz detaylı ve sarıcı bir deneyim sunmaktadır. FM'de futbolcu transferlerinden antrenmanlara, takım seçiminden taktiklere kadar tüm önemli kararları siz verirsiniz ve takımızın kimliğini güçlendirecek ve kendi felsefenizi yansıtacak adımları atarsınız. FM bir oyundan çok daha fazlası galine gelmiş ve futbol endüstrisinin içine katılmıştır; FM veritabanı çok sayıda takım tarafından oyuncu seçimi stratejilerini belirlemek için kullanılmaktadır ve binlerce profesyonel futbolcu ve futbol çalışanı oyunun sıkı hayranlarıdır. FM moden taraftar kültürünün de bir parçası haline gelmiştir; oyun sadece futbolcularla ilgili kolektif bilgileri geliştirmekle kalmamış, çeşitli kitaplara, stand-up gösterilere, hatta belgesellere ilham kaynağı olmuştur. Football Manager hakkında daha fazla bilgi için www.footballmanager.com adresini ziyaret edin.Sports Interactive (SI), Football Manager serisi ile dünyanın önde gelen futbol menajerliği simülasyonları geliştiricisidir. 1994 yılında Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford'da kurulan SI 100'den fazla tam zamanlı çalışana ve dünyanın dört bir yanından 1,300 yarı zamanlı araştırmacıya (ve ek olarak 200 beta test görevlisine) sahiptir. SI'nın aralarında Bundesliga, League Managers Association, EFL ve diğer ligler ve ulusal kurumların da olduğu profesyonel futbol dünyasının en büyük isimleriyle ilişkileri bulunmaktadır. Sports Interactive 2006 yılında SEGA bünyesine katılmıştır. Firma ve oyunlarıyla ilgili detaylı bilgileri www.sigames.com adresinde bulabilirsiniz.SEGA® Europe Ltd., merkezi Japonya'nın Tokyo şehrinde bulunan SEGA CORPORATION'ın Avrupa dağıtım koludur ve içeride ve dışarıda interaktif eğlence konusunda dünya lideridir. Firma PC, kablosuz cihazlar, Nintendo, Microsoft ve Sony Interactive Entertainment Europe konsolları da dahil olmak üzere çeşitli donanım platformları için interaktif eğlence yazılımları geliştirmekte ve yayınlamaktadır. SEGA, Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive ve HARDlight gibi oyun geliştirme stüdyolarının sahibidir. SEGA Europe'un web sitesi www.sega.co.uk adresinde bulunmaktadır.