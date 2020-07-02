FM25 iptal edildi

Football Manager 25'in fişi çekildi. SEGA ve Sports Interactive, bugüne dek iki defa ertelenen FM25'i iptal etti ve şimdi serinin bir sonraki oyunu olan Football Manager 26 üzerine yoğunlaşıyor.



Bu karar, SEGA'nın en son finansal raporları kapsamında açıklandı ve yıllık spor oyunu serisi adına beklenmedik bir hamle olarak değerlendirildi.



FM25, serinin en büyük yeniliklerinden biri olarak duyurulmuş ancak sürekli ertelenmişti. Oyunun son ertelenmesi, sezon ortasında çıkmasını gerektirecek ve aynı yıl içinde hem FM25 hem de FM26'nın satışa sunulması gibi bir durumu ortaya çıkaracaktı. Şimdi ise FM25'in geliştirilmesine tamamen son verildi.



Sports Interactive, iptal nedeniyle bir özür mesajı yayınladı ve oyunu ön sipariş sürecindeyken satın alan oyuncuların otomatik olarak geri ödeme alacaklarını duyurdu.



"FM25 için ön sipariş veren devasa oyuncu kitlemize güvenleri ve destekleri için teşekkür ederiz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüz," açıklamasında bulunan Sports Interactive, "Bu kararın büyük bir hayal kırıklığı yaratacağının farkındayız, özellikle de çıkış tarihinin iki kez değiştiğini ve ilk oynanış videosunu büyük bir heyecanla beklediğinizi biliyoruz," ifadelerine yer verdi.



Bununla birlikte daha önce açıklandığı gibi serinin son yayınlanan oyunu FM24 için yeni bir oyuncu veri güncellemesi yayınlanmayacak. Sports Interactive, "Bu büyük bir çalışma gerektirir ve bir sonraki oyunun geliştirilmesine tam odaklanmamızı engeller." diyerek FM25'in iptal edilmesinin bu kararı değiştirmediğini belirtti.



Yapılan resmi açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



"Oyunun birçok alanı hedeflerimize ulaştı, ancak genel oyuncu deneyimi ve arayüz istediğimiz seviyede değil. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler, tüketici testleri de dahil olmak üzere oyunun yeni yönüne olan güvenimizi artırdı ancak hâlâ oyuncularımızın hak ettiği kalite seviyesine ulaşamadık.



Football Manager 25'i mevcut haliyle çıkarıp daha sonra güncellemelerle oyunu düzeltme yoluna gidebilirdik. Ancak bu doğru bir yaklaşım olmazdı. Ayrıca oyunun mart sonrasında piyasaya sürülmesini istemedik çünkü sezonun çok ilerlemiş olması nedeniyle oyuncuların yıl sonunda yeni bir oyuna geçmesini beklemek mantıklı olmazdı.



Bu iptal ile tüm kaynaklarımızı, bir sonraki oyunun en yüksek kaliteye ulaşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Gelişmeler hakkında sizi mümkün olan en kısa sürede bilgilendireceğiz.



Bu açıklamayı okuduğunuz, sabrınız ve devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz. Artık tüm odak noktamız Football Manager serisinde yeni bir dönemin başlangıcını yaratmak."



