FM 24 mobile ne zaman çıkacak? Football Manager 2024 kaç TL, neden çıkmadı?
Futbol tutkunları, Eylül ayının gelmesiyle birlikte büyük merakla beklediği Football Manager 2024 oyunuyla ilgili geri sayıma geçmişti. Sabırsızlıkla beklenen Football Manager serisinin yeni oyunu olan Football Manager 2024'ün çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu. Bir diğer yandan FM 2024 için Netflix üyelerine de bir sürpriz olacağı duyuruldu. Peki, FM 24 mobile ne zaman çıkacak? Football Manager 2024 kaç TL, neden çıkmadı?
Wonderkid avcılarına müjde! Yılların eskitemediği oyun serilerinden Football Manager 24'ün çıkış tarihi ve fiyatı paylaşıldı. Oyunun mobil sürümünden ise Netflix abonelerini yakından ilgilendiren haberler var. Peki, FM 24 mobile ne zaman çıkacak? Football Manager 2024 kaç TL, neden çıkmadı?
FM 24 mobile ne zaman çıkacak?
Oyun tutkunlarının merakla beklediği Football Manager 2024'ün çıkış tarihi belli oldu. Football Manager 2024'ün çıkış tarihi 6 Kasım 2023 olarak belirlendi. FM 2024'e ön siparişle sahip olan oyuncular ise iki hafta erken, yani 23 Ekim tarihinde takımlarının başına geçebilecekler.
FM 2024 ne zaman çıkacak Football Manager 2024 fiyatı ne FM 2024 ücretsiz nasıl ve nereden satın alınır FM24 Wonderkids...
Football Manager 2024 kaç TL?
FM 2024, 6 Kasım tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek. Football Menager 2024, Türkiye'de 899 TL fiyattan ön siparişe açıldı. Oyun şu an için net çıkış tarihine kadar %10'luk indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor ve isteyenler şu anda 809,10 TL ile oyunu kütüphanesine ekleyebilir.
FM 2024'ün, gelecek yıl piyasaya sürülecek olan FM 2025'te yapılması beklenen büyük değişim nedeniyle, serinin son klasik oyunu olması bekleniyor. Netflix üzerinden mobil sürümü yayınlanacak olan oyun, Netflix'te aktif üyeliği olan kullanıcıların ücretsiz erişimine açılacak. Apple Store ve Google Play Store'da yer alacağı belirtilen oyuna Netflix hesabı olmayan kullanıcıların erişemeyeceği öne sürüldü.
Yeni özellikler, oyuncuları heyecanlandıracak
Her yeni Football Manager oyunu, futbol menajerliği deneyimini daha da geliştirmek için yeni özellikler ve yeniliklerle dolu olur. FM 2024 de bu geleneği sürdürüyor. Oyuncular, daha gerçekçi ve derin bir futbol yönetimi deneyimi yaşayacaklar. Transfer piyasasındaki geliştirmeler, takım taktikleri ve oyuncu gelişimine yönelik yeni özellikler, oyuncuları heyecanlandıran detaylar arasında. Football Manager 2024, futbolseverler için heyecan dolu anların başlamasına sayılı günler kala büyük bir beklenti yaratıyor. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı, futbol menajerliği oyunlarına olan ilgiyi artırıyor. Siz de futbol takımınızı yönetme tutkunlarındansanız, FM 2024'ü kaçırmamalısınız. Ön sipariş fırsatını değerlendirmek ve yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak için hazırlıklı olun.
FM24 Wonderkids 2024:
Kaleci:
Taha Benrhozil (16) | GK
Defans:
Derek Osei (16) Frankfurt | DLC
Luka Vuskovic (16) Hajduk Split | DC, DM
John Mellberg (16) Salzburg | DC
Gonzalo Escudero (16) Racing Club | DC, DM
Oscar Pihela (16) Kuressaare | DRC
Nidal Celik (16) Sarajevo | DRC
Lucas Jetten (16) Ajax | DLC
Adam Talib (16) AaB | DC, DM
Lorik Idrizi (16) Rapperswil | D/WBL
Pau Cubarsí (16) Barcelona | DC
Abdelhamid Ait Boudlal (17) AM Football | DC
Matteo Cocchi (16) Inter | DL
Mateusz Dziewiatowski (16) Lubin | DC, DM
Orta saha:
Christopher Bonsu Baah (18) Sarpsborg 08 | AMRL
Shane Kluivert (15) Barcelona | AML
Ethan Nwaneri (16) Arsenal | AMLC
Christos Darviras (16) Olympiacos | MC
Ethan Mbappé (16) PSG | DM, MC
Jiro Nakamura (19) Gamba Osaka | AMRC
Gabriel Gheorghe (16) Rapid București | DM, MC
Estevão (16) Palmeiras | AMRLC
Mattia Liberali (16) AC Milan | AMR
Kendry Páez (16) Independiente del Valle | MC, AMRC
Shea Lacey (16) Man Utd | AMRLC
Chris Rigg (16) Sunderland | DM, M/AMC
Myles Lewis-Skelly (16) Arsenal | DM, MC
Davor Bistre (15) Hajduk Split | DM, M/AMC
Amara Diouf (15) Génération Foot | AMRLC
Aleksandre Peikrishvili (17) Dinamo Tbilisi | DM, M/AMC
Siyabonga Mabena (16) Sundowns | AML
Naj Razi (16) Shamrock Rovers | AMC
Steven Gerard Gaote (15) Levski | AMR
Peter Berthelsen (17) FCN | M/AMC
Ryo Nishitani (19) Tokyo Verdy | DM, MC
Thiago Helguera (17) Nacional | DM, MC
Noah Darvich (16) SC Freiburg | MC, AMRC
Faniel Tewelde (16) Odd | AMRL
Sebastian Mikkelsen (16) Silkeborg IF | AMRL
Daniel Daga (16) One Rocket | DM, M/AMC
Mihai Toma (16) FCSB | MC
Mamadou Gning (16) Guédiawaye | MC, AMLC
Lazizbek Mirzaev (16) Loko Tashkent | AMC
Franco Mastantuono (15) River | AMC
Min-su Kim (17) Girona | AMRLC
Abdelhamid Maali (17) Ittihad Tanger | AMRLC
Saba Samushia (16) Anorthosis | AMRL
Ryunosuke Sato (16) FC Tokyo | MRC, AMC
Ike Orazi (16) Shamrock Rovers | AML
Gabriel Carvalho Teixeira (16) Internacional | AMC
Zaïd Bafdili (15) Genk | DM, MC
Forvet:
Lamine Yamal (15) Barcelona | AMRL, FC
Jonah Kusi-Asare (15) AIK | AMRL, ST
Francesco Camarda (15) AC Milan | ST
Ondřej Penxa (16) Sparta Prague | AMRL, FC
Moises Paniagua (15) Always Ready | ST
Mamadou Doumbia (17) Black Stars | ST
Lasse Abildgaard (16) Silkeborg | AMRL, FC
Aleks Ristic (17) NK Brinje | ST
Keisuke Goto (18) Júbilo Iwata | MC, ST
Iustin Doicaru (16) Farul | AMRC, FC
Mason Melia (15) St. Patrick's | ST
Mikey Moore (15) Tottenham | AMLC, FC
Aldin Jakupović (17) Olimpija | AML, ST
Charalampos Kostoulas (16) Olympiacos | ST
Filip Erik Thorvaldsen (17) Valerenga | AMRL, FC
Ian Subiabre (16) River | AMR, FC
Sverre Nypan (16) Rosenborg | M/AMC, FC
Enzo Molebe (15) Lyon | ST
Gyum-bum Kim (17) Rapid Wien | ST
Shaqueel van Persie (16) Feyenoord | AMRL, ST
Ibrahim Osman (18) FCN | AMRL, FC
Talal Haji (15) Al-Ittihad | ST
Adnane Bensaad (17) At. Madrid | AMRL, ST
Arkhan Kaka (15) Persis | ST
Rachad Fettal (18) Almería | ST
Viktor Bjarki Dadason (15) Fram | ST
FM 24 mobile ne zaman çıkacak?
Oyun tutkunlarının merakla beklediği Football Manager 2024'ün çıkış tarihi belli oldu. Football Manager 2024'ün çıkış tarihi 6 Kasım 2023 olarak belirlendi. FM 2024'e ön siparişle sahip olan oyuncular ise iki hafta erken, yani 23 Ekim tarihinde takımlarının başına geçebilecekler.
FM 2024 ne zaman çıkacak Football Manager 2024 fiyatı ne FM 2024 ücretsiz nasıl ve nereden satın alınır FM24 Wonderkids...
Football Manager 2024 kaç TL?
FM 2024, 6 Kasım tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek. Football Menager 2024, Türkiye'de 899 TL fiyattan ön siparişe açıldı. Oyun şu an için net çıkış tarihine kadar %10'luk indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor ve isteyenler şu anda 809,10 TL ile oyunu kütüphanesine ekleyebilir.
FM 2024'ün, gelecek yıl piyasaya sürülecek olan FM 2025'te yapılması beklenen büyük değişim nedeniyle, serinin son klasik oyunu olması bekleniyor. Netflix üzerinden mobil sürümü yayınlanacak olan oyun, Netflix'te aktif üyeliği olan kullanıcıların ücretsiz erişimine açılacak. Apple Store ve Google Play Store'da yer alacağı belirtilen oyuna Netflix hesabı olmayan kullanıcıların erişemeyeceği öne sürüldü.
Yeni özellikler, oyuncuları heyecanlandıracak
Her yeni Football Manager oyunu, futbol menajerliği deneyimini daha da geliştirmek için yeni özellikler ve yeniliklerle dolu olur. FM 2024 de bu geleneği sürdürüyor. Oyuncular, daha gerçekçi ve derin bir futbol yönetimi deneyimi yaşayacaklar. Transfer piyasasındaki geliştirmeler, takım taktikleri ve oyuncu gelişimine yönelik yeni özellikler, oyuncuları heyecanlandıran detaylar arasında. Football Manager 2024, futbolseverler için heyecan dolu anların başlamasına sayılı günler kala büyük bir beklenti yaratıyor. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı, futbol menajerliği oyunlarına olan ilgiyi artırıyor. Siz de futbol takımınızı yönetme tutkunlarındansanız, FM 2024'ü kaçırmamalısınız. Ön sipariş fırsatını değerlendirmek ve yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak için hazırlıklı olun.
FM24 Wonderkids 2024:
Kaleci:
Taha Benrhozil (16) | GK
Defans:
Derek Osei (16) Frankfurt | DLC
Luka Vuskovic (16) Hajduk Split | DC, DM
John Mellberg (16) Salzburg | DC
Gonzalo Escudero (16) Racing Club | DC, DM
Oscar Pihela (16) Kuressaare | DRC
Nidal Celik (16) Sarajevo | DRC
Lucas Jetten (16) Ajax | DLC
Adam Talib (16) AaB | DC, DM
Lorik Idrizi (16) Rapperswil | D/WBL
Pau Cubarsí (16) Barcelona | DC
Abdelhamid Ait Boudlal (17) AM Football | DC
Matteo Cocchi (16) Inter | DL
Mateusz Dziewiatowski (16) Lubin | DC, DM
Orta saha:
Christopher Bonsu Baah (18) Sarpsborg 08 | AMRL
Shane Kluivert (15) Barcelona | AML
Ethan Nwaneri (16) Arsenal | AMLC
Christos Darviras (16) Olympiacos | MC
Ethan Mbappé (16) PSG | DM, MC
Jiro Nakamura (19) Gamba Osaka | AMRC
Gabriel Gheorghe (16) Rapid București | DM, MC
Estevão (16) Palmeiras | AMRLC
Mattia Liberali (16) AC Milan | AMR
Kendry Páez (16) Independiente del Valle | MC, AMRC
Shea Lacey (16) Man Utd | AMRLC
Chris Rigg (16) Sunderland | DM, M/AMC
Myles Lewis-Skelly (16) Arsenal | DM, MC
Davor Bistre (15) Hajduk Split | DM, M/AMC
Amara Diouf (15) Génération Foot | AMRLC
Aleksandre Peikrishvili (17) Dinamo Tbilisi | DM, M/AMC
Siyabonga Mabena (16) Sundowns | AML
Naj Razi (16) Shamrock Rovers | AMC
Steven Gerard Gaote (15) Levski | AMR
Peter Berthelsen (17) FCN | M/AMC
Ryo Nishitani (19) Tokyo Verdy | DM, MC
Thiago Helguera (17) Nacional | DM, MC
Noah Darvich (16) SC Freiburg | MC, AMRC
Faniel Tewelde (16) Odd | AMRL
Sebastian Mikkelsen (16) Silkeborg IF | AMRL
Daniel Daga (16) One Rocket | DM, M/AMC
Mihai Toma (16) FCSB | MC
Mamadou Gning (16) Guédiawaye | MC, AMLC
Lazizbek Mirzaev (16) Loko Tashkent | AMC
Franco Mastantuono (15) River | AMC
Min-su Kim (17) Girona | AMRLC
Abdelhamid Maali (17) Ittihad Tanger | AMRLC
Saba Samushia (16) Anorthosis | AMRL
Ryunosuke Sato (16) FC Tokyo | MRC, AMC
Ike Orazi (16) Shamrock Rovers | AML
Gabriel Carvalho Teixeira (16) Internacional | AMC
Zaïd Bafdili (15) Genk | DM, MC
Forvet:
Lamine Yamal (15) Barcelona | AMRL, FC
Jonah Kusi-Asare (15) AIK | AMRL, ST
Francesco Camarda (15) AC Milan | ST
Ondřej Penxa (16) Sparta Prague | AMRL, FC
Moises Paniagua (15) Always Ready | ST
Mamadou Doumbia (17) Black Stars | ST
Lasse Abildgaard (16) Silkeborg | AMRL, FC
Aleks Ristic (17) NK Brinje | ST
Keisuke Goto (18) Júbilo Iwata | MC, ST
Iustin Doicaru (16) Farul | AMRC, FC
Mason Melia (15) St. Patrick's | ST
Mikey Moore (15) Tottenham | AMLC, FC
Aldin Jakupović (17) Olimpija | AML, ST
Charalampos Kostoulas (16) Olympiacos | ST
Filip Erik Thorvaldsen (17) Valerenga | AMRL, FC
Ian Subiabre (16) River | AMR, FC
Sverre Nypan (16) Rosenborg | M/AMC, FC
Enzo Molebe (15) Lyon | ST
Gyum-bum Kim (17) Rapid Wien | ST
Shaqueel van Persie (16) Feyenoord | AMRL, ST
Ibrahim Osman (18) FCN | AMRL, FC
Talal Haji (15) Al-Ittihad | ST
Adnane Bensaad (17) At. Madrid | AMRL, ST
Arkhan Kaka (15) Persis | ST
Rachad Fettal (18) Almería | ST
Viktor Bjarki Dadason (15) Fram | ST
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