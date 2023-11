Wonderkid avcılarına müjde! Yılların eskitemediği oyun serilerinden Football Manager 24'ün çıkış tarihi ve fiyatı paylaşıldı. Oyunun mobil sürümünden ise Netflix abonelerini yakından ilgilendiren haberler var. Peki, FM 24 mobile ne zaman çıkacak? Football Manager 2024 kaç TL, neden çıkmadı?

Oyun tutkunlarının merakla beklediği Football Manager 2024'ün çıkış tarihi belli oldu. Football Manager 2024'ün çıkış tarihi 6 Kasım 2023 olarak belirlendi. FM 2024'e ön siparişle sahip olan oyuncular ise iki hafta erken, yani 23 Ekim tarihinde takımlarının başına geçebilecekler.



FM 2024 ne zaman çıkacak Football Manager 2024 fiyatı ne FM 2024 ücretsiz nasıl ve nereden satın alınır FM24 Wonderkids...



Football Manager 2024 kaç TL?



FM 2024, 6 Kasım tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek. Football Menager 2024, Türkiye'de 899 TL fiyattan ön siparişe açıldı. Oyun şu an için net çıkış tarihine kadar %10'luk indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor ve isteyenler şu anda 809,10 TL ile oyunu kütüphanesine ekleyebilir.



FM 2024'ün, gelecek yıl piyasaya sürülecek olan FM 2025'te yapılması beklenen büyük değişim nedeniyle, serinin son klasik oyunu olması bekleniyor. Netflix üzerinden mobil sürümü yayınlanacak olan oyun, Netflix'te aktif üyeliği olan kullanıcıların ücretsiz erişimine açılacak. Apple Store ve Google Play Store'da yer alacağı belirtilen oyuna Netflix hesabı olmayan kullanıcıların erişemeyeceği öne sürüldü.



Her yeni Football Manager oyunu, futbol menajerliği deneyimini daha da geliştirmek için yeni özellikler ve yeniliklerle dolu olur. FM 2024 de bu geleneği sürdürüyor. Oyuncular, daha gerçekçi ve derin bir futbol yönetimi deneyimi yaşayacaklar. Transfer piyasasındaki geliştirmeler, takım taktikleri ve oyuncu gelişimine yönelik yeni özellikler, oyuncuları heyecanlandıran detaylar arasında. Football Manager 2024, futbolseverler için heyecan dolu anların başlamasına sayılı günler kala büyük bir beklenti yaratıyor. Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı, futbol menajerliği oyunlarına olan ilgiyi artırıyor. Siz de futbol takımınızı yönetme tutkunlarındansanız, FM 2024'ü kaçırmamalısınız. Ön sipariş fırsatını değerlendirmek ve yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak için hazırlıklı olun.



Kaleci:



Taha Benrhozil (16) | GK



Defans:



Derek Osei (16) Frankfurt | DLC



Luka Vuskovic (16) Hajduk Split | DC, DM



John Mellberg (16) Salzburg | DC



Gonzalo Escudero (16) Racing Club | DC, DM



Oscar Pihela (16) Kuressaare | DRC



Nidal Celik (16) Sarajevo | DRC



Lucas Jetten (16) Ajax | DLC



Adam Talib (16) AaB | DC, DM



Lorik Idrizi (16) Rapperswil | D/WBL



Pau Cubarsí (16) Barcelona | DC



Abdelhamid Ait Boudlal (17) AM Football | DC



Matteo Cocchi (16) Inter | DL



Mateusz Dziewiatowski (16) Lubin | DC, DM



Orta saha:



Christopher Bonsu Baah (18) Sarpsborg 08 | AMRL



Shane Kluivert (15) Barcelona | AML



Ethan Nwaneri (16) Arsenal | AMLC



Christos Darviras (16) Olympiacos | MC



Ethan Mbappé (16) PSG | DM, MC



Jiro Nakamura (19) Gamba Osaka | AMRC



Gabriel Gheorghe (16) Rapid București | DM, MC



Estevão (16) Palmeiras | AMRLC



Mattia Liberali (16) AC Milan | AMR



Kendry Páez (16) Independiente del Valle | MC, AMRC



Shea Lacey (16) Man Utd | AMRLC



Chris Rigg (16) Sunderland | DM, M/AMC



Myles Lewis-Skelly (16) Arsenal | DM, MC



Davor Bistre (15) Hajduk Split | DM, M/AMC



Amara Diouf (15) Génération Foot | AMRLC



Aleksandre Peikrishvili (17) Dinamo Tbilisi | DM, M/AMC



Siyabonga Mabena (16) Sundowns | AML



Naj Razi (16) Shamrock Rovers | AMC



Steven Gerard Gaote (15) Levski | AMR



Peter Berthelsen (17) FCN | M/AMC



Ryo Nishitani (19) Tokyo Verdy | DM, MC



Thiago Helguera (17) Nacional | DM, MC



Noah Darvich (16) SC Freiburg | MC, AMRC



Faniel Tewelde (16) Odd | AMRL



Sebastian Mikkelsen (16) Silkeborg IF | AMRL



Daniel Daga (16) One Rocket | DM, M/AMC



Mihai Toma (16) FCSB | MC



Mamadou Gning (16) Guédiawaye | MC, AMLC



Lazizbek Mirzaev (16) Loko Tashkent | AMC



Franco Mastantuono (15) River | AMC



Min-su Kim (17) Girona | AMRLC



Abdelhamid Maali (17) Ittihad Tanger | AMRLC



Saba Samushia (16) Anorthosis | AMRL



Ryunosuke Sato (16) FC Tokyo | MRC, AMC



Ike Orazi (16) Shamrock Rovers | AML



Gabriel Carvalho Teixeira (16) Internacional | AMC



Zaïd Bafdili (15) Genk | DM, MC



Forvet:



Lamine Yamal (15) Barcelona | AMRL, FC



Jonah Kusi-Asare (15) AIK | AMRL, ST



Francesco Camarda (15) AC Milan | ST



Ondřej Penxa (16) Sparta Prague | AMRL, FC



Moises Paniagua (15) Always Ready | ST



Mamadou Doumbia (17) Black Stars | ST



Lasse Abildgaard (16) Silkeborg | AMRL, FC



Aleks Ristic (17) NK Brinje | ST



Keisuke Goto (18) Júbilo Iwata | MC, ST



Iustin Doicaru (16) Farul | AMRC, FC



Mason Melia (15) St. Patrick's | ST



Mikey Moore (15) Tottenham | AMLC, FC



Aldin Jakupović (17) Olimpija | AML, ST



Charalampos Kostoulas (16) Olympiacos | ST



Filip Erik Thorvaldsen (17) Valerenga | AMRL, FC



Ian Subiabre (16) River | AMR, FC



Sverre Nypan (16) Rosenborg | M/AMC, FC



Enzo Molebe (15) Lyon | ST



Gyum-bum Kim (17) Rapid Wien | ST



Shaqueel van Persie (16) Feyenoord | AMRL, ST



Ibrahim Osman (18) FCN | AMRL, FC



Talal Haji (15) Al-Ittihad | ST



Adnane Bensaad (17) At. Madrid | AMRL, ST



Arkhan Kaka (15) Persis | ST



Rachad Fettal (18) Almería | ST



Viktor Bjarki Dadason (15) Fram | ST