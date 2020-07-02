FM 2021 indirime girdi!

Futbol severlerin ilgiyle takip ettiği ve seçtiğiniz bir takımın baştan sona tüm kontrollerinin sizin elinizde olduğu Football Manager serisinin 2021 oyunu, tüm platformlarda indirime girdi. 1 Şubat'a kadar sürecek olan indirim, hayallerinizdeki takımı kurmanız için harika fırsat sunuyor.



50'den fazla ülke ve 2.500'den fazla kulüp

Mobil, konsol ve PC'de de oynanabilir olan menajerlik oyunu, bir futbol takımının tüm kontrollerini sizin elinize teslim ediyor. Verdiğiniz kararlara göre şekillenen oyunda, seçtiğiniz bir takımla dünyanın en iyi takımı olmakta, küme düşmekte sizin elinizde.



Futbol'a dair ne varsa sunan oyunda, kıyasıya rekabet ve mücadele hissini yakalamak mümkün. Özellikle futbol tutkunları için heyecan verici oyunda, 50'den fazla ülke ve 2.500'den fazla kulüp yer alıyor.



"Menajer, Her futbol kulübünün olmazsa olmazı olan kalbidir. Football Manager 2021'de dinamik ve gerçek menajerlik deneyimleri ve daha iyi ayrıntılar, üzerinizdeki bu ilgiyi elit statüsüne ulaşmanız için gereken tüm araçlarla donatarak daha önce hiç olmadığı kadar yeniliyor."



Sevdiğiniz takımı seçtiğiniz yönetim oyununda mücadele ederken bir yandan da kulübünüzün yönetim kuruluyla çalışarak onların hedeflerini karşıladığınızdan emin olmanı gerekiyor. Ek olarak oyun içeriside transfer piyasasını araştırmadan önce takımınızın gücünü ve derinliğini değerlendirmek için teknik heyetinizle güçlerinizi birleştirmeniz gerekiyor.



Yönettiğiniz kulübün futbol maçlarını kazanmak ve liderlik şansını en üste seviyeye çıkarmak için her duruma uygun taktiksel stratejiler, dizilişler ve oyun stilleri oluşturmanıza imkan tanıyan Football Manager 2021 'de "olasılıklar sınırsız."



Maç günü karşılaşma heyecanını sonuna kadar hissedeceğiniz ve belirlediğiniz stratejilerin sonucunu izlerken "menajerliğinizin ihtişamının keyfini çıkarın."



Heyecanın ve rekabetin sınırsız olduğu FM2021'in PC/Mac, Xbox, Android, iOS ve Nintendo Switch için 1 Şubat'a kadar sürecek yüzde 20 indirim fırsatını kaçırmayın.



Football Manager 2021'nin indirimli fiyat listesi şöyle;



PC: 199,20 TL



Xbox: 135,20 TL



Mobil: 64,99 TL



Nintendo Switch: 31,99 Dolar











