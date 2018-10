Fl0w3r bu sene ligde oynayabilecek!

Geçen sezon 18 yaşını henüz doldurmamış olan Hwang "Fl0w3r" Yeon-oh OWL Sezon 2'de 18 yaşına girmesiyle beraber New York Excelsior kadrosundaki yerini almaya hak kazandı.





Dünyanın en iyi Widowmaker oyuncularından birisi olarak gösterilen Fl0w3r sonunda 18 yaşına girdi ve New York Excelsior'da Saebyeolbe, Pine ve Libero ile birlikte DPS rotasyonuna katıldı.





Roses are red.

Violets are blue.

Our firepower is world class,@Fl0w3RGOD has joined the NYXL crew.



Please join us in welcoming him to the squad #EverUpward pic.twitter.com/OSRZnSYdWZ



