Fl0w3r bu sene ligde oynayabilecek!

Dünyanın en iyi Widowmaker oyuncularından!

Geçen sezon 18 yaşını henüz doldurmamış olan Hwang "Fl0w3r" Yeon-oh OWL Sezon 2'de 18 yaşına girmesiyle beraber New York Excelsior kadrosundaki yerini almaya hak kazandı.

Dünyanın en iyi Widowmaker oyuncularından birisi olarak gösterilen Fl0w3r sonunda 18 yaşına girdi ve New York Excelsior'da Saebyeolbe, Pine ve Libero ile birlikte DPS rotasyonuna katıldı.

Zaten ligdeki neredeyse en iyi DPS oyuncularını kadrosunda bulunduran New York Excelsior, Fl0w3r'ın da kadroya dahil olmasıyla artık DPS yönünden sıkıntı yaşamaz gibi gözüküyor.


Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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