FIFA oyunu artık farklı isimle çıkacak

EA Sports'un futbol simülasyon oyunu 'FIFA' artık farklı isimle piyasaya çıkacak.Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA ile isim hakları konusunda anlaşmazlığa düşen EA Sports, 2023'ten itibaren farklı bir isimle oyununu piyasaya sürecek.Şirketin yayınladığı son videoda yaklaşık 30 yıldır süren anlaşmanın sona ermesindan sonra yeni çıkacak oyunun isminin EA Sports FC olması bekleniyor.EA Sports şirketi, dünyanın en çok satan oyunlarından olan FIFA serisini ilk olarak 1993 yılında çıkarmıştı.