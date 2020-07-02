FIFA Online 4'ün Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Electronic Arts imzalı çevrim içi ve ücretsiz futbol oyunu FIFA Online 4, 2018 yılında kısıtlı sayıda ülkede piyasaya çıkmıştı. Heyecan verici bir rekabet deneyimi vaat eden yapım, yayıncı 101XP firmasıyla şimdi Türkiye pazarına geliyor! Ülkemizdeki kullanıcıların merakla beklediği oyunun çıkış tarihi kesinlik kazandı.Erken Erişim Günleri ile bugün itibariyle kullanıma açılan oynaması ücretsiz bilgisayar oyunu, Türkiye'deki ilk hayranlarını misafir etmeye başladı bile. Bu erken erişim fırsatından faydalanan kullanıcıların Dereceli Maçlar, Lig Maçları, Teknik Direktörlük Modu ve arkadaşlar arasında oynanabilecek Özel Maç modlarına ulaşabileceği açıklandı.Oyuncuların takım görüşünü özelleştirebileceği, antrenmanlarla oyuncularını geliştirebileceği ve oyuncularını transfer pazarında takasa sunabilecekleri FIFA Online 4, 1 Eylül'e kadar erken erişim avantajını sürdürecek. Akabinde oyun resmen servise sunulacak.2 Eylül Perşembe günü resmen oyunculara sunulacak FIFA Online 4, hem güncel hem de eski efsaneleri içeren 17 bin futbolcu, Türkiye Süper Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile birlikte 30'un üzerinde ligden 600'den fazla takıma yer verecek.Tamamen Türkçeleştirilen oyun, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarındaki anlatımlarıyla da hafızalara kazınan Murat Kosova ve Nebil Evren ikilisi tarafından seslendirilecek.ShiftDelete.net