FIFA 23'ten ilginç Haaland-Mbappe tahmini

Dünyaca ünlü futbol video oyunuyapılan bir simülasyon, futbolun gelecek 15 yılının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verdi.Bir Youtube kanalında açılan, sezonların hepsiedildi ve oyunda Ballon d'Or ödüllerini hangi oyuncuların aldığı incelendi.vedamga vurduğu simülasyon, iki oyuncu arasındavearasındakine benzer bir rekabet yaşanacağını öngördü.2022 - Kylian Mbappe2023 - Kylian Mbappe2024 - Erling Haaland2025 - Erling Haaland2026 - Erling Haaland2027 - Erling Haaland2028 - Kylian Mbappe2029 - Kylian Mbappe2030 - Kylian Mbappe2031 - Erling Haaland2032 - Kylian Mbappe2033 - Ansu Fati2034 - Gil Alves (Oyunun yarattığı karakter)2035 - Maciek Kazmarek (Oyunun yarattığı karakter2036 - Erling Haaland