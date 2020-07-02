FIFA 21, PS4 için ön siparişe açıldı!

FIFA 21 çıkış tarihi tüm platformlar için 9 Ekim olarak açıklanmıştı. Oyuncular açısından oldukça büyük bir zaman olmasına rağmen, PlayStation ekibi bugün ilk adımı atarak oyunu ön siparişe açtı.



Yeni konsola geçecek oyuncular için de haberimiz var. EA Sports, FIFA 2021'in PlayStation 5 ve Xbox Series X için de çıkacağını açıkladı. Ek olarak, 2021'de FIFA 22'nin piyasaya sürüleceği tarihten önce PS4 ya da Xbox One için FIFA 2021 alan kullanıcılar, oyunlarını yeni konsol için de ücretsiz olarak yükseltebilecek.



PS4 FIFA 21 Ultimate sürümü 14 Ağustos 2020'e kadar ön sipariş veren kullanıcılar, aşağıda değinmiş olduğumuz ön sipariş özelliklerine ek olarak, FUT 21 Dikkat Çekenler Ögesi kazanacak. Genel itibariyle FIFA 21 fiyatlarının azalıp azalmayacağı merakla bekleniyor.



FIFA 21 ön sipariş fiyatı

FIFA 21 bilindiği üzere Standart, Şampiyonlar Ligi ve Ultimate olmak üzere toplam 3 paket ile ön siparişe sunuluyor. Şunu söyleyebiliriz ki, oyun ne kadar çok gelişse de fiyatları da yeterince artmış durumda.



Kaynak: ShiftDelete



