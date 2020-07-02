FIFA 21: Kariyer Modu ve Ultimate Team için en iyi 100 futbolcu

Lionel Messi, FC Barcelona (93) Cristiano Ronaldo, Piemonte Calcio (92) Robert Lewandowski, Bayern Munchen (91) Kevin De Bruyne, Manchester City (91) Neymar Jr., Paris Saint-Germain (91) Jan Oblak, Atletico de Madrid (91) Virgil van Dijk, Liverpool (90) Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (90) Mohamed Salah, Liverpool (90) Sadio Mané, Liverpool (90) Marc-André ter Stegen (90) Alisson Ramses Becker (90) Sergio Ramos (89) Manuel Neuer (89) Sergio Agüero (89) Karim Benzema (89) Casemiro (89) Thibaut Courtois (89) Joshua Kimmich (88) Toni Kroos (88) Harry Kane (88) Eden Hazard (88) Raheem Sterling (88) Paulo Dybala (88) Ederson Santana de Moraes (88) N'Golo Kanté (88) Samir Handanovič (88) Kalidou Koulibaly (88) Luka Modrić (87) Ciro Immobile (87) Pierre-Emerick Aubameyang (87) Bruno Fernandes (87) Ángel Di María (87) Jadon Sancho (87) Heung Min Son (87) Luis Suárez (87) Trent Alexander-Arnold (87) Antoine Griezmann (87) Aymeric Laporte (87) Wojciech Szczęsny (87) Roberto Firmino (87) Bernardo Silva (87) Andrew Robertson (87) Fábio Henrique Tavares (87) Keylor Navas (87) Sergio Busquets (87) Burgos Giorgio Chiellini (87) Hugo Lloris (87) Thomas Müller (86) Jamie Vardy (86) Paul Pogba (86) Marco Verratti (86) Gerard Piqué (86) Alejandro Gómez (86) Jordan Henderson (86) Daniel Carvajal (86) Mats Hummels (86) David Silva (86) David De Gea (86) Raphaël Varane (86) Jordi Alba (86) Yann Sommer (86) Serge Gnabry (85) Marquinhos (85) Romelu Lukaku (85) Thiago Alcântara (85) Kai Havertz (85) Luis Alberto Romero (85) Riyad Mahrez (85) Memphis Depay (85) Gianluigi Donnarumma (85) Hakim Ziyech (85) Marco Reus (85) Timo Werner (85) Sergej Milinković-Savić (85) Georginio Wijnaldum(85) Matthijs de Ligt (85) Thiago Silva (85) Ricardo Pereira (85) Lorenzo Insigne (85) Miralem Pjanić (85) Marcus Rashford (85) Leroy Sané (85) Daniel Parejo (85) Milan Škriniar (85) Koke (85) Dries Mertens (85) Bernd Leno (85) Clément Lenglet (85) Leonardo Bonucci (85) Frenkie de Jong (85) Rodrigo Hernández "Rodri" (85) Péter Gulácsi (85) Toby Alderweireld (85) Diego Godín (85) Mauro Icardi (85) Kyle Walker (85) Alex Sandro (85) Lobo Silva (85) Erling Haaland (84)

EA Sports imzalı popüler futbol oyunu FIFA 21, birbirinden yetenekli futbolcuları lisanslı bir şekilde oyuncularla buluşturuyor. Biz de Kariyer Modu ve Ultimate Team seçenekleri için en işlevsel oyuncuları sizler için bir araya getirdik. Listede yer alan isimler sayesinde, zorlu mücadeleler karşısında daha rahat göğüs gerebileceksiniz!Pek çok oyunseverin FIFA 22'yi beklediği şu günlerde, halen daha FIFA 21 oynayan insan sayısı oldukça yüksek. Öte yandan yeni oyunun yüksek fiyatı nedeniyle birçok kullanıcının eski versiyondan oynamaya devam edeceği tahmin ediliyor. En azından bir süre için… Bu zaman zarfında oyundaki kariyerinizi güçlendirmek istiyorsanız, aşağıdaki listeden mutlaka yararlanmalısınız!En güçlü FIFA 21 oyuncuları listesinin ilk sırasında, neredeyse kimseyi şaşırtmayacak bir şekilde, 93 puanla Lionel Messi yer alıyor. Hemen akabinde ise 92 puanlı Cristiano Ronaldo göze çarpıyor. İlk beşi tamamlayan diğer isimler ise Robert Lewandowski, Kevin De Bruyne ve Neymar Jr. oldu. Listenin tamamı şu şekilde:ShiftDelete.net