FIFA 2021'e göre Süper Lig'in en güçlü 30 oyuncusu
Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA 2021'de, Türkiye Süper Lig'de en yüksek puanlara sahip olan futbolcuları listeledik.
FIFA oyuncularının bildiği üzere, oyunda gerçek hayattaki futbolculara yeteneklerine göre bir genel puan veriliyor. Bu puanlara göre oyuncular farklı klasmanlara ayrılıyor. Ligimizde yer alan oyuncuların bazıları oyunda, tıpkı yeşil sahalarda olduğu gibi öne çıkıyor.
İşte Süper Lig'in en iyi 30 oyuncusu:
Biglia (91)
Podolski (90)
Mesut Özil (90)
Aboubakar (90)
Davidson (90)
Sosa (90)
Caner Erkin (89)
Caulker (89)
Rosier (88)
Falcao (87)
Marcao (87)
Fajr (87)
Ghezzal (86)
Bakasetas (86)
Adem Büyük (85)
Altay Bayındır (85)
Muslera (84)
Visca (83)
Mesut Özil (82)
Muslera (82)
Vida (82)
Perotti (82)
Larin (82)
Belhanda (82)
Mensah (81)
Davidson (81)
Ljajic (80)
Guilano (80)
Diagne (80)
Falcao (80)
Kaynak: WebTekno
İşte Süper Lig'in en iyi 30 oyuncusu:
Biglia (91)
Podolski (90)
Mesut Özil (90)
Aboubakar (90)
Davidson (90)
Sosa (90)
Caner Erkin (89)
Caulker (89)
Rosier (88)
Falcao (87)
Marcao (87)
Fajr (87)
Ghezzal (86)
Bakasetas (86)
Adem Büyük (85)
Altay Bayındır (85)
Muslera (84)
Visca (83)
Mesut Özil (82)
Muslera (82)
Vida (82)
Perotti (82)
Larin (82)
Belhanda (82)
Mensah (81)
Davidson (81)
Ljajic (80)
Guilano (80)
Diagne (80)
Falcao (80)
Kaynak: WebTekno
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