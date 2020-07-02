FIFA 2021'e göre Süper Lig'in en güçlü 30 oyuncusu

FIFA oyuncularının bildiği üzere, oyunda gerçek hayattaki futbolculara yeteneklerine göre bir genel puan veriliyor. Bu puanlara göre oyuncular farklı klasmanlara ayrılıyor. Ligimizde yer alan oyuncuların bazıları oyunda, tıpkı yeşil sahalarda olduğu gibi öne çıkıyor.



İşte Süper Lig'in en iyi 30 oyuncusu:



Biglia (91)

Podolski (90)

Mesut Özil (90)

Aboubakar (90)

Davidson (90)

Sosa (90)

Caner Erkin (89)

Caulker (89)

Rosier (88)

Falcao (87)

Marcao (87)

Fajr (87)

Ghezzal (86)

Bakasetas (86)

Adem Büyük (85)

Altay Bayındır (85)

Muslera (84)

Visca (83)

Mesut Özil (82)

Muslera (82)

Vida (82)

Perotti (82)

Larin (82)

Belhanda (82)

Mensah (81)

Davidson (81)

Ljajic (80)

Guilano (80)

Diagne (80)

Falcao (80)



Kaynak: WebTekno



