FIFA 19 Avrupa'da 2018'in en çok satan oyunu oldu

Call of Duty: Black Ops 4 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunları her zaman satış listelerinin üst sıralarında gördük, ama bu durum çok da şaşırtıcı değildi. Yine de listenin bir numarası popüler futbol serisinin yeni oyunu FIFA 19 oldu. Ayrıca FIFA 19 2018'de PlayStation Store'un en çok indirilen oyundu.



Eylül ayında çıkan FIFA 19'un kısa sürede böylesine satması büyük başarı. Toplam 15 ülkeden gelen veriler (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İsviçre, İspanya ve İngiltere) oyunun harika bir performans sergilediğini gösterdi.



En çok satan oyun ikinci oyun Rockstar'ın 28 Ekim'de oyun dünyasına sunduğu başyapıt Red Dead Redemption 2. Vahşi Batı destanı lansman haftasında 725 milyon dolar gelir elde ederek rekorları altüst etmişti. Yaklaşık 1 haftada Take-Two Interactive tarafından yayınlanan oyun global satışlarda 17 milyona ulaşmıştı.



Call of Duty: Black Ops 4 çok iyi satmasına, listelerde ilk sıraya alışık olmasına rağmen Avrupa satış listelerinde üçüncü sırada yer aldı. Ancak oyunun satış rakamlarına dair veriler henüz açıklanmadı. Bununla birlikte, 2015 yılında çıkan selefi Black Ops 3'ten 3 kat daha hızlı sattığı bildirilmişti.



FIFA 19 dünyanın en popüler sporunun en popüler oyunu olarak ilk sıraya yerleşti. Red Dead Redemption 2 ve Call of Duty: Black Ops 4'ü Avrupa gibi büyük bir pazarda geçerek serinin ne kadar iyi gittiğini gösterdi. (Psoyun.com)