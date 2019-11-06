FIBA'dan milli e-spor turnuvası

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyinde ilk kez bir espor turnuvası düzenleyeceğini duyurdu.



FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA Espor Açık 2020" adı verilen turnuvanın 19-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.



Turnuvaya Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İsviçre, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın katılacağı kaydedildi.



Karşılaşmaların FIBA'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.



