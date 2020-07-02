Fenerbahçe, ilk mobil oyunu FuBo Rolls'ü yayınladı

Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe'nin ilk mobil oyunu olan Fubo Rolls, resmen yayınlandı. Şu an için yalnızca iOS platformunda bulunan oyun, yakın zamanda Android kullanıcıları için de yayınlanacak.



Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin ilk ve tek resmi taraftar uygulaması olan Mohikan'ın lansmanı sırasında Fenerabahçe Spor Kulübü başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin beş yeni mobil oyun yayınlayacağını duyurmuştu ve Fubo Rolls, bu beş oyundan ilki olarak App Store'daki yerini aldı.



Hi Games ve MooMoo tarafından tasarlandığı belirtilen Fubo Rolls'te oyuncular, toplarını rakiplerinin üzerinden yuvarlayarak onları alt etmeye çalışacak. Ayrıca oyuncular, galibiyete ulaşmak için tuzakları aktif edebilecek ve ekstra olarak bonuslar toplayabilecekler.



200 MB'ın bir üzerinde bir indirme boyutuna sahip olan Fubo Rolls, iOS 10.0 veya daha yeni bir işletim sistemi ile çalışan iPhone 5S ve daha yeni tüm iPhone'lar, yine aynı şekilde iPad Air ve daha yeni tüm iPad'lerde oynanabiliyor. İngilizce dil desteği ve 4+ yaş sınırı bulunan oyunda belirli bir ücret ödeyerek oyun içi reklamları kaldırabiliyorsunuz.



Kaynak: WebTekno



