FC 26'dan Türkiye'ye müjde geldi

Yeni oyunu FC 26'yı piyasaya sürmeye hazırlanan Electronic Arts, Türk oyunseverler için önemli bir adım attı.



Electronic Arts, FC 26 oyununa Türkçe spiker özelliğini ekledi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, oyun platformu Steam'de seslendirme dilleri arasında Türkçe'nin yer alması bu özelliğin eklendiğini ortaya çıkardı.



EA, FC 26 oyununu 17 Temmuz Perşembe günü resmi olarak tanıtacak.



İŞTE EA FC 26'NIN TÜRKİYE FİYATLARI



Xbox One / Xbox Series X|S - Standard Sürüm



Fiyat: 2.899,99 TL



EA Play ile: 2.609,99 TL



PlayStation 4 & 5 - Standard Sürüm



Fiyat: 2.899,99 TL



EA Play ile: 2.610 TL



PlayStation 4 & 5 - Ultimate Edition



Fiyat: 3.999,99 TL



EA Play ile: 3.599,99 TL



Çıkış tarihi: 19 Eylül 2025 (erken erişim)



4. PC (EA App) - Standard Edition



Fiyat: 2.599,99 TL



EA Play ile: 2.339 TL



PC (Steam) - Standard Edition



Fiyat: 2.359 TL



PC (Steam) - Ultimate Edition



Fiyat: 3.370 TL



