FC 26'dan Türkiye'ye müjde geldi
Electronics Arts tarafından üretilen FC 26 oyununda Türkçe spiker olacağı ortaya çıktı.
Yeni oyunu FC 26'yı piyasaya sürmeye hazırlanan Electronic Arts, Türk oyunseverler için önemli bir adım attı.
Electronic Arts, FC 26 oyununa Türkçe spiker özelliğini ekledi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, oyun platformu Steam'de seslendirme dilleri arasında Türkçe'nin yer alması bu özelliğin eklendiğini ortaya çıkardı.
EA, FC 26 oyununu 17 Temmuz Perşembe günü resmi olarak tanıtacak.
İŞTE EA FC 26'NIN TÜRKİYE FİYATLARI
Xbox One / Xbox Series X|S - Standard Sürüm
Fiyat: 2.899,99 TL
EA Play ile: 2.609,99 TL
PlayStation 4 & 5 - Standard Sürüm
Fiyat: 2.899,99 TL
EA Play ile: 2.610 TL
PlayStation 4 & 5 - Ultimate Edition
Fiyat: 3.999,99 TL
EA Play ile: 3.599,99 TL
Çıkış tarihi: 19 Eylül 2025 (erken erişim)
4. PC (EA App) - Standard Edition
Fiyat: 2.599,99 TL
EA Play ile: 2.339 TL
PC (Steam) - Standard Edition
Fiyat: 2.359 TL
PC (Steam) - Ultimate Edition
Fiyat: 3.370 TL