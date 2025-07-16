FC 26'dan Türkiye'ye müjde geldi

Electronics Arts tarafından üretilen FC 26 oyununda Türkçe spiker olacağı ortaya çıktı.

Yeni oyunu FC 26'yı piyasaya sürmeye hazırlanan Electronic Arts, Türk oyunseverler için önemli bir adım attı. 

Electronic Arts, FC 26 oyununa Türkçe spiker özelliğini ekledi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, oyun platformu Steam'de seslendirme dilleri arasında Türkçe'nin yer alması bu özelliğin eklendiğini ortaya çıkardı.

EA, FC 26 oyununu 17 Temmuz Perşembe günü resmi olarak tanıtacak.

İŞTE EA FC 26'NIN TÜRKİYE FİYATLARI

Xbox One / Xbox Series X|S - Standard Sürüm

Fiyat: 2.899,99 TL

EA Play ile: 2.609,99 TL

PlayStation 4 & 5 - Standard Sürüm

Fiyat: 2.899,99 TL

EA Play ile: 2.610 TL

PlayStation 4 & 5 - Ultimate Edition

Fiyat: 3.999,99 TL

EA Play ile: 3.599,99 TL

Çıkış tarihi: 19 Eylül 2025 (erken erişim)

4. PC (EA App) - Standard Edition

Fiyat: 2.599,99 TL

EA Play ile: 2.339 TL

PC (Steam) - Standard Edition

Fiyat: 2.359 TL

PC (Steam) - Ultimate Edition

Fiyat: 3.370 TL



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