Far Cry 6'nın devasa haritası ortaya çıktı

Dün yayınlanan Far Cry 6 oynanış videosu, serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Hatta bazı oyuncular, Far Cry 6 hakkında spekülasyonlar ve iddialar üretmeye başladı bile. Yayınlanan fragmanlarda oyunun ana karakteri Dani Rojas ve baş kötümüz Anton Castillo hakkında bilgiler vardı.Yine de hayranlar, bundan fazlasını yakalamayı başardı. Zaten Ubisoft'un "Far Cry 6, Far Cry serisindeki en büyük haritaya sahip olacak" açıklamasıyla heyecanlanan oyuncular, harita hakkında daha çok bilgi istiyordu. Bir Reddit kullanıcısı ise fragmandaki ufacık bir sahnede gördüğü haritayı oyuncular ile paylaştı.Bu görsel dışında başka görseller de paylaşıldı ancak o görsellerde ya harita çok bulanık ya da bazı kısımları gizlenmiş bir şekilde görünüyordu. Haritadan anlaşılacağı üzere oyunun haritası büyük, tek parça bir ada ve onun güneybatısında yer alan daha küçük bir adadan oluşuyor. Bu küçük adanın ya oyunun başlangıcında ya da Far Cry 3'te olduğu gibi oyunun en sonunda erişilebilir olacağı tahmin ediliyor.Adının "Yara" olduğu söylenen bu ada ülkesinin zalim diktatörü Castillo'nun hükümetini devirmeye çalışan bir gerilla grubunun üyesi olan Dani Rojas'ı kontrol edeceğimiz Far Cry 6'da farklı alanlar olacağı zaten fragmanda açıklanmıştı. Reddit'te paylaşılan görselde ise haritanın farklı alanlarının farklı renklerde olmasının sebebinin ormanlar, şehirler ve kumsallar gibi alanları belirtmesi olduğu iddia edildi.Ayrıca başka bir Reddit kullanıcısı bu haritada bulunan küçük adanın fragmanda gördüğümüz adaya oldukça benzediği fikrini ortaya attı.Haritanın tamamının oynanabilir olacağını düşünürsek gerçekten de oldukça büyük olduğu söylenebilir. Hatta Ubisoft'un bugüne kadar hazırladığı en büyük haritalardan biri olma ihtimali var. Bununla birlikte büyüklüğün, tek başına o haritanın kalitesini yansıtmadığını da unutmamak lazım zira her ne kadar büyük bir harita olsa da içinde keşfedilecek ve yapılacak yeterli aktivite olmadıktan sonra büyüklüğün oyuncular için pek de bir anlam ifade etmediğini biliyoruz.WebTekno