Far Cry 6'da kadın karakter seçeneği ve 3. şahıs görüşe sahip sinematikler olacak

Uzun zamandır beklenen Far Cry 6, 7 Ekim 2021'de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun çıkmasına 4 ay kala, bugüne kadar hep birinci şahıs görüntüler sunan oyunun yapımcıları, bazı sinematiklere üçüncü şahıs bakış açısının da eklendiği duyurdu. Büyük bir değişikliğe giden Far Cry yapımcıları, aynı zamanda oyunculara kadın ya da erkek karakterle oynama seçeneğini de sunmuş durumda.Yapılan değişiklikler oyuncular tarafından merak konusu olurken, oyunun öykü yönetmeni Navid Khavari'den açıklama geldi. Khavari, üçüncü şahıs bakış açısı sayesinde oyuncuların Dani karakteriyle daha güçlü bir bağ kurabileceklerini belirtirken, oynanılan karakter kadın ya da erkek olsa da hikayenin aynı kalacağını dile getirdi.Serinin son oyunu Far Cry 5, 2018 yılının Mart ayında çıkmıştı ve oyunu beğenen milyonlarca oyuncu, serinin devamı için yapımcılardan haber bekliyordu. Ubisoft, yaklaşık 3 yıl sonra yeni oyunun Ekim ayında hayranlarıyla buluşacağını dile getirirken, bu güzel haberle birlikte Far Cry 6'nın 10 dakikalık oynanış videosunu da yayınlayarak heyecanı ikiye katladı.Bugüne kadarki tüm Far Cry oyunları, sadece birinci şahıs bakış açısından sinematikler sunuyordu ancak önümüzdeki aylarda yayınlanacak oyunla birlikte bu gelenek değişecekmiş gibi duruyor. Oyunun öykü yönetmeni Navid Khavari'ye göre bu özellik, oyuncuların oynadıkları karakterle daha yakından bağ kurmasını sağlayacak.Khavari, değişiklikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ekibimiz,sinematiklerde üçüncü şahıs bakış açısını kullanmaya başladı ve bu gerçekten çok güzel bir his ortaya çıkardı. Bu şekilde izlediğim zaman Dani'ye ve onun destansı yolculuğuna kendimi çok daha yakın hissettim. Oyuncular, bu özellikle birlikte birçok kişiselleştirme seçeneğine de kavuşmuş olacak. Gerilla kamplarında sırt çantasından kıyafete kadar karakterin birçok özelliği kişiselleştirebilir olacak."Üçüncü şahıs bakış açısı seçeneğine erişen oyuncular, aynı zamanda Far Cry 6'da oynadıkları karakterin cinsiyetini değiştirme şansına da sahip olacak. Cinsiyete göre hikayede oynama yapmak istemediklerini belirten Khavari; "Ekip, cinsiyete göre farklı bir hikaye oluşturmak istemedi. Dani'yi ister erkek ister kadın olarak oynayın, ilerleme kaydettiğiniz hikaye hep aynı olacak" ifadelerinde bulundu.WebTekno