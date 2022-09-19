Bu kez F1 pilotu değil F1 takımının yönetiminde olacağını F1 Manager 2022'nin sistem gereksinimleri, kaç GB yer kapladığı ve kaç TL olduğu oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, F1 Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? F1 Manager 2022 kaç GB? F1 Manager 2022 kaç TL? İşte detaylar…



F1 MANAGER 2022 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?



F1 Manager 2022'yi en düşük ayarlarda oynamak isteyen oyuncuların Intel Core i5-4590 veya AMD FX-8370 işlemciye, en az 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD R9 280x ekran kartına sahip olmaları gerekmektedir.



F1 MANAGER 2022 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4590 veya AMD FX-8370

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD R9 280x

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

F1 MANAGER 2022 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-7700 veya AMD Ryzen 7 2700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX 580

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan



F1 MANAGER 2022 KAÇ GB?



F1 Manager 2022'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.



F1 MANAGER 2022 KAÇ TL?



F1 Manager 2022'nin Steam fiyatı 329,00 TL'dir.



Kaynak: (Haberler.com)



