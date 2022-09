F1 Manager 2022: Oracle Red Bull Racing'i sen yönet!

Motor sporlarına ve daha çok Formula 1'e meraklı oyuncular yıllardır Codemasters'ın F1 serisi ile bu sporu daha yakından tecrübe ediyorlar. Direksiyon başına geçmek yerine bir F1 takımını yönetmek isteyenlerin bir numaralı adresi ise altı yıl önce piyasaya sürülen Motorsport Manager oluyordu. Elbette ki oyunda gerçek takımlar ve gerçek pilotlar bulunmuyordu ancak mod desteği sayesinde bu eksiklik gideriliyordu. Şimdiyse artık yepyeni bir oyun var, üstelik grid'deki tüm takımları, tüm pilotları ve hatta bazı departmanlardaki takım çalışanlarını dahi bünyesinde barındıran bir oyun: F1 Manager 2022!



Takımını seç ve hedefe odaklan



F1 Manager 2022'ye başlarken 10 takımdan istediğini seçiyor ve "takım patronu" koltuğuna oturuyorsun. Benim tercihim Oracle Red Bull Racing oldu ve böylece 20 yıla yakın süredir bu görevi yürüten Christian Horner nihayet tatil yapma şansı yakaladı. Bu noktada daha zorlu bir kariyer için alt sıralardaki takımlar da seçilebilir. Hangi takımı seçersen seç, kurul tarafından sana verilen hedefleri tutturamazsan koltuğunu kaybedersin. Benim durumumda şampiyonluk dışındaki her sonuç Horner'ın tatilini kısaltacaktır. Durumun yarış performansı, hedefler ve mali durum olmak üzere üç başlık altında değerlendiriliyor.



Bir takım patronu olarak ilgilenmen gereken birçok başlık mevcut. Önceliğin tabii ki pilotların ve otomobilin performansı. Şampiyonluk kovalayan bir takımda şampiyon olabilecek en az bir pilotun olmalı, ikinci koltukta ise onu destekleyecek bir isim oturmalı. Oyunun başında pilot ikilileri gerçek hayattaki gibi olsa da fesih bedelini ödemeyi göze alarak diğer pilotlara sözleşme teklif edebilirsin. Yine de bunun için çok acele etme derim çünkü bir F1 takımı yönetmenin en zor yanlarından biri bütçeye sadık kalmaktır. Üstelik sezon boyunca paranı harcaman gereken çok daha önemli kalemler mevcut.



Bütçeni harcayabileceğin diğer kalemlere geçmeden önce pilot konusunu biraz açalım. Diyelim ki orta sıra ya da daha aşağısında bir takımın başındasın, şampiyonluk kovalayan pilotların aklını çelmek de pek mümkün görünmüyor. Bu durumda günü kurtarmak yerine geleceğe yatırım yapabilirsin. Nasıl mı? Tabii ki diğer pilotları keşfederek. Takımında yer alan pilotlar dışındaki tüm F1, F2, F3 pilotları oyunda "keşfedilmemiş" olarak görünür. Bir pilotu gözüne kestirdikten sonra 10 günlük standart keşif ya da 30 günlük detaylı keşif yaptırarak o pilota dair tüm performans ve sözleşme detaylarını öğrenebilirsin.



Yarış öncesi hazırlık



Yarışlara en iyi şekilde hazırlanmak başarının olmazsa olmazlarından. Sahip olduğun otomobilin karakteristiğinin pistlere ne kadar uyduğuna, takvimdeki hangi yarışlarda avantajlı olacağına ya da hangi yarışlarda daha çok zorlanacağına Pistler ekranından göz atabilirsin. Bu ekranda her bir pistin hangi otomobil özelliklerine daha yatkın olduğu not düşülmüş. Öte yandan yarışlarda kullanılabilecek tahmini yarış stratejileri ve özellikle güvenlik aracı periyodunda önem kazanacak "pit yolunda gecikme" süreleri yine bu bölümde yer alıyor. Sezon içinde otomobilini geliştirmeden önce takvime mutlaka göz atmalısın.





Yarış hafta sonlarında en büyük heyecan pazar günü koşulan ana yarış elbette ama başarıya ulaşmak için öncesinde çok daha fazla kafa yormak gerekiyor. Standart bir yarış hafta sonunda cuma günü iki antrenman, cumartesi günü bir antrenman ve bir sıralama turu seansı koşuluyor. Antrenman seanslarının önemi büyük çünkü atılan her tur pilotların daha iyi geri bildirim vermesini, haliyle otomobil ayarlarının çok daha iyi hale getirilmesini sağlıyor. Sezonun genelinde hafta sonları toplam üç saatlik bir ayar tutturma süreci yaşanıyor ve bu süreçte en ufak bir değişiklik bile fark yaratabiliyor.



Antrenmanlarda pilotları piste yollarken lastikler, otomobil parçaları, otomobil ayarları ve koşu planı başlıkları altında seçimler yapılıyor. Burada en çok kafa yorulması gereken başlık ise otomobil ayarları. Bir pilot piste çıktığında yeteneğine ve yarış mühendisi ile uyumuna bağlı olarak otomobile güvenine dair yüzdelik veriler ortaya çıkıyor. Ön kanat açısı, arka kanat açısı, viraj demiri dağılımı, lastik kamberi ve tekerlek açıklığı ayarlarını bu verilere göre değiştirip pilotu tekrar tekrar piste yollayarak pilotun ayarlara güvenini artırmak otomobilden maksimum performans almayı sağlıyor.



Atılan tüm turlar otomobil ayarına güven dışında piste uyum ve otomobil parçası bilgisi yüzdelerini de artırıyor, buna bağlı olarak toplamda 15 puana kadar performans bonusu elde edilebiliyor. Bu performans bonusları ise o hafta sonu için geçici olarak pilotun ilgili reytinglerine dağıtılıyor. Böylece hem sıralama turu seansında hem de yarışta daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Öte yandan antrenman seanslarının uzun olduğunu düşünen ya da bu kadar teferruat ile uğraşmak istemeyenler tüm seansları simüle ederek direkt sıralama turu seansına ya da yarışa geçebilirler.



Yarış başlasın!



Ve büyük gün geldi çattı. Yapılan tüm hazırlıklar, antrenman seanslarında yapılan ince ayarlar, pilot - otomobil - pist uyumu için kafa yorulan saatler ve nihayetinde yarış başlamak üzere. Otomobiller grid'deki yerini aldı, takım patronları heyecanla pit duvarındaki monitörlere gözlerini diktiler. Sırayla yanan beş kırmızı ışık söndü ve yarış başladı! F1 Manager 2022'de yarışların tamamı üç boyutlu motor sayesinde enfes bir yarış tecrübesi sunuyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Motorsport Manager'ın oyun motoru daha çok izometrik bir görüş açısı sunuyordu ama F1 Manager 2022'de çıta arşa çıkmış.



Yarışlar 1x ile 16x arasındaki hız seçenekleri ile izlenebiliyor. 1x ve 2x seçiliyken yayın kameraları seçilebiliyor ancak akışı daha fazla hızlandırmak isteyince harita görünümüne geçiliyor. Yarışların tamamını gerçek zamanlı izlemek isteyen F1 tutkunları vardır ama daha az zamanı olanlar stratejik kararlar ve kritik anlar dışında süreci hızlandıracaklardır. Yine de yarışın ilk turlarını normal hızda izlemek büyük keyif çünkü start heyecanı, ilk turlarda ve hatta ilk virajlarda yapılacak ataklar, yer değiştirmeler yarışın gidişatına etki edebiliyor. Üstelik farklı kamera seçenekleri de mevcut.



Gelelim asıl konuya, yani bir takım patronu olarak yarışın ve pilotların nasıl yönetileceğine. Öncelikle şunu söylemeliyim ki F1 Manager 2022'de Motorsport Manager'a göre çok daha fazla seçenek yer alıyor. Ekranın sol ve sağ altında birinci ve ikinci pilotların yönetim panelleri mevcut. Bu panellerdeki ilk sekme en önemlisi diyebilirim çünkü tempo, yakıt ve ERS komutları buradan veriliyor. Hız kazanmak için tempo artırmak lastikleri, yakıt kullanımını artırmak benzini, ERS'i kullanmak ise bataryayı tüketiyor. Bu konularda yerinde ve doğru komutlar vermek ise hem zaman hem de sıra kazandırıyor.



İkinci sekmeden otomobilin mevcut durumu takip edilebiliyor. Lastiklerin durumu, ısısı ve frenlerin ısısı dışında güç aktarma organlarının dayanıklılık durumu ve aerodinamik parçaların hasar durumu bu bölümde detaylı olarak yer alıyor. Öte yandan pilotlara "kerblerden kaçın" ve "temiz havada sür" gibi komutlar yine bu bölümden veriliyor. Üçüncü sekme pit stop'lar ile ilgili ve yarış öncesi belirlenen stratejinin gerektirdiği pit aralığına gelene kadar uğramaya gerek kalmıyor. Son sekmeden de yine pilotlara "takım arkadaşınla yarışma" ve "arkadaki otomobilin geçmesine izin verme" demek mümkün.



Pilotları yönetmek, stratejileri gözden geçirmek ve beklenmedik durumlara ayak uydurmak ilgilenilmesi gereken temel konular. Bu süreçte daha detaylı analizler yapmak için ekranın sağ üst bölümünden Veri Durumu ekranına geçilerek tüm otomobillerin sektör dereceleri ve lastik durumları gibi veriler takip edilebiliyor. Öte yandan özellikle ekstra vaatler vermenin mümkün olduğu sponsorların beklentilerine de bu bölümden göz atılabiliyor. Son olarak Strateji ekranı ise belirlenen stratejilerin nasıl ilerlediğini, otomobillerin ve pistin son durumunu takip etmek için yararlı bilgiler içeriyor.



Otomobilini geliştir



Orta sıra takımlarında belli hedefleri tutturmak ya da şampiyonluk kovalayan takımlarda birincilikler kazanmak senin için yeterli olmamalı. Tüm takımlar otomobillerini geliştirirken senin de ivmeni koruman şart. Bunun için oyundaki Otomobiller bölümüne girip önce Otomobil Analizi kısmından otomobilini grid'deki rakiplerinle kıyaslaman ve geride olduğun konuları not alman, sonra da Otomobil Parçaları geliştirme kısmından ihtiyacın olan başlıca parçaları tasarlaman gerekiyor. Tasarlanabilecek parçalar Şasi, Ön Kanat, Arka Kanat, Yan Bölmeler, Taban Altı ve Süspansiyon olarak sıralanıyor.



Her bir parçanın otomobili hangi alanlarda geliştireceği net olarak gösteriliyor. Parça seçiminden sonra açılan Test ve Genel Bakış ekranında FIA tarafından belirlenen sınırlara dikkat ederek ayarlamalar yapılıyor. Bir sonraki Tasarım Odağı ekranında tasarımda hangi konuya daha fazla odaklanılması gerektiği belirleniyor ve odak noktalarının performansa etkisi yine net veriler eşliğinde gösteriliyor. Son olarak bu projede kaç mühendisin çalışacağını belirliyor ve tasarımın tamamlanma tarihine kadar bekliyorsun. Öte yandan mevcut parçaları yedeklemek için de Üretim bölümünü ziyaret etmek şart.



Oyuna dair son notlar



F1 Manager 2022'ye dair temel konuları detaylı şekilde anlattım ancak oyunun tüm detaylarını kendin keşfetmen çok daha keyifli olacaktır. Yine de oyuna dair birkaç konuya daha değinmek isterim. Birçok konuda gelişim sağlamak için tesisleri yükseltmek gerekiyor ancak bu noktada bütçe limiti nedeniyle doğru tercihler yapmak mühim. Bütçe demişken Kurul ekranından yarış performansı, hedefler ve mali durum konusundaki beklentileri karşılayıp karşılamadığını takip etmelisin. Son olarak sezonlar ilerledikçe yeni regülasyonlar için oy kullanabileceğini ve F1'in geleceğine yön verebileceğini belirteyim.



F1 Manager 2022 pilot reytingleri



Oyunda tüm pilotların üç ana başlık altında toplanan dokuz farklı reyting değeri bulunuyor. Bu ana başlıklar pilotların pistteki saf temposunu koruyabilme ve tur zamanlarını iyileştirme becerisini yansıtan Tempolu, istikrarlı, güvenli ve hatasız yarışabilme becerisini yansıtan İstikrarlı, değişken pist koşullarında sıra kazanma mücadelesi verebilme ve saf temposunu koruyabilme becerisini yansıtan Yarış Ustası olarak belirlenmiş. Aşağıdaki tabloda an itibariyle F1 grid'inde yer alan 20 pilotun tüm reyting değerlerini, hemen altında ise reyting başlıklarının açıklamalarını bulabilirsin.



F1 Manager 2022 sistem gereksinimleri neler?



Genellikle menajerlik türündeki oyunlarda zamanın büyük kısmı -yönetim işlerinin takibi ve uygulanması için- menülerde geçer, haliyle bu türdeki oyunların sistem gereksinimleri oldukça düşük olur. F1 Manager 2022'de ise yarışların tamamını üç boyutlu olarak izleme imkanı sunuluyor. Üstelik oyunun görsel kalitesi ve sunumu beklentilerin oldukça üstünde bir seviyede. Buna rağmen sistem gereksinimleri olabildiğince makul seviyede tutulmuş. Üstelik optimizasyon konusunda da oyunun performansı gayet başarılı. Yapımcıların açıkladığı minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini aşağıda görebilirsin.



F1 Manager 2022 minimum sistem gereksinimleri



Intel Core i5-4590 ya da AMD FX-8370 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon R9 280X ekran kartı

8 GB bellek

30 GB disk alanı



Windows 10 64-bit işletim sistemi



F1 Manager 2022 önerilen sistem gereksinimleri



Intel Core i7-7700 ya da AMD Ryzen 7 2700 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1080 ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartı

16 GB bellek

30 GB disk alanı

Windows 10/11 64-bit işletim sistemi



(Kaynak: redbull.com)