Eylül 2018 TOP200 listesi açıklandı!

Her ay sonunda, Standart, Wild ve Arena modlarına göre o sezonu en üst sıralamada bitirmiş oyuncuları gösteren TOP200 listeleri Eylül ayı için açıklandı. Birinciliği bu ay standart modda Treserget elde etti. Bu ayki Avrupa standart ladder listesinde, ilk 200'de bir Türk oyuncu var. Türk Milli Takımı oyuncusu olan Berk "berserkci" Elçi, 187. bitirerek adını ilk iki yüze yazdırdı. Bu ayki TOP150 Arena listesindeyse de, ünlü Hearthstone Arena yayıncısı ve oyuncusu olan Başar "Ghost" Coşkunoğlu da 7.50 ortalamayla 33. olarak bitirerek sıralamaya adını gene yazdırmış oldu. Böylece ladder ve arenada birer oyuncumuz bu ayki listelere girmiş oldu. Blizzard tarafından, sezonun bitimindeki her ayın yaklaşık ilk on gününde açıklanan bu liste, aynı zamanda da puanlı sezonlarda hem Hearthstone Dünya Şampiyonası'na katılmak için, hem de HGG yani milli takım adaylığı içinde önemli bir kriter olan standart sıralaması, her ay güncel olarak Sporx Espor tarafında da aylık olarak paylaşılacak. Tüm sıralamayı görmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Hearthstone Eylül 2018 TOP200 listesi



Yazar: Berk "berserkci" Elçi - @ berserkci