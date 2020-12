Evil Dead: The Game duyuruldu

Sabre Interactive ve Boss Team Games, Evil Dead: The Game'i duyurdu. Oyunda, ölümsüz ordularını savuşturduğunuz bir kooperatif PvP oyununda Bruce Campbell başrolde.



Evil Dead: The Game 2021'de PlayStation 5, Xbox Series X / S, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC'ye geliyor. Saber Interactive'in ilk fragmanı, serinin her yerinden karakterleri getirmesine rağmen, orijinal Evil Dead filminin kabinde ortaya çıkıyor.



Merkezde Bruce Campbell, taze yüzlü, testere elli bir Ash olarak bir görünüm sergiliyor. Oyunun aksiyonunun neye benzediğine dair sadece kısa bir bilgi alıyoruz. Ancak çok sayıda yakın dövüşün karıştığı üçüncü şahıs bir nişancı gibi görünüyor.



Fragmanın anlatımında Ash, orijinal Evil Dead filminin olaylarını şöyle özetliyor: "Kitap ormanda karanlık bir şeyi uyandırdı. Linda aldı ve sonra benim için geldi." Daha sonra, kolay yere düşmeyen ölü düşmanlar arasında doğrayan, ateş eden ve motorlu testere yapan bir takım kurtulanları görüyoruz.



Ayrıca sahneleri daha hızlı atlatmak için Ash'in 1973 Oldsmobile Delta'sını kullanacakmışsınız gibi görünüyor ki bu muhtemelen en debriyaj kamera hücresidir.



Oyun, co-op ve pvp odaklı çok oyunculu TPS içeriğine sahip olacak.



Kaynak: pchocası.com.tr