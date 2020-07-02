Euro Truck Simulator 2'nin (ETS2) Otobüs Modu Resmen Duyuruldu: İlk Otobüsler Belli Oldu!

Dünyanın en popüler TIR simülasyonu oyunu Euro Truck Simulator 2 (ETS2), geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişmeye ev sahipliği yapmıştı. Oyunun geliştiricisi SCS Software, oyuna resmî olarak otobüs modu geleceğini açıklamıştı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



SCS Software, yayımladığı yeni duyuruda otobüs modunun "Project Coaches" olarak isimlendirileceğini duyurdu. Henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtilen yeni mod için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı ancak artık Euro Truck Simulator 2'de bulunacak ilk otobüslerin hangi marka olacaklarını biliyoruz.



