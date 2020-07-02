Espor dünyası Red Bull M.E.O. Dünya Finali'nde "Sanal İstanbul"da yarışacak

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Dünya Finali, espor oyuncularını, İstanbul'un sanal ortama yansıtılmış tarihi noktalarında yarıştıracak.



Red Bull açıklamasına göre, esporcuların katıldığı Red Bull M.E.O. Dünya Finali, 17-29 Mart'ta sanal ortama aktarılan İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye dahil, 28 ülkeden ülke finalistleri şampiyonluk için yarışacak.



Açıklamada verilen bilgilere göre, mobil oyunseverlere yaratıcı bir deneyim yaşatacak Red Bull M.E.O. Dünya Finali 13 gün süreyle bir gaming festivaline dönüşecek. Gaming festivaline ev sahipliği yapacak İstanbul'un en güzel noktaları sanal dünyaya aktarılacak. Bu süre boyunca, Sultanahmet Meydanı ve Galata Kulesi gibi tarihi yerlerin olduğu şehrin en önemli noktaları sanal olarak gezilebilecek.



Aynı zamanda heyecan verici canlı yayınların da yer aldığı simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul'un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarıyla bu kez dijital arenada yeniden buluşacak.



Şampiyonluk heyecanı ise 20 Mart'ta Kapalıçarşı'daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart'ta Ortaköy'de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı'nda 22 ve 29 Mart'taki PUBG Mobile finali ile tamamlanacak.



- PUBG Mobile'de Türkiye'yi iki takım temsil edecek



Red Bull M.E.O.'nun PUBG Mobile finalinde dünya sporcuları iki kategoride takip edilecek. 22 Mart'ta Doğu ve 29 Mart'ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, "Batı Şampiyonu" olmak için mücadele edecek.



Red Bull M.E.O., dünya finalleri öncesinde şehri oyun alanına çevirmeyi sürdürüyor. Mobil oyunseverler, PUBG Mobile ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan artırılmış gerçeklik (AR) filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor.



Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi olacak. Bu eğlenceli deneyime katılmak için gerekli adımlara dair detaylı bilgi RedBull.com/ARmeo adresinde yer alıyor.



Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri'ne dair daha fazla bilgi ise RedBull.com/meo adresinde.



