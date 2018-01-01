Espor, Birleşik Krallık ekonomisine £18.4M katkı sağladı!

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İngiliz Film Enstitüsü tarafından görevlendirilen Screen Business bugün karşımıza 2016 yılı ilgili hazırladıkları bir rapor ile çıktılar.2016 yılında İngiltere'ye tüm ekran sektörünün -Filmdir, televizyondur, animasyondur, oyundur, vs- katkısı 7.9 Milyar Sterlin olmuş. Bunun ise 2.87 Milyar'lık kısmı tüm oyun sektörünün katkısı olmuş. 18.4 Milyon Sterlin ise esporun Birleşik Krallık ekonomisine 2016 yılındaki katkısı olmuş.Küçük gibi görünse de espor aslında koskoca oyun endüstrisinin sadece bir dalı. Ayrıca son iki yıldaki artış göz önüne alındığında ise rakamlar müthiş.Bunun yanında tüm oyun sektörü için bu yıl yapılan harcama 1.25 Milyar Sterlin olmuş. Bunun 390 Milyon Sterlin'i ise Video Oyunları Vergisi Yardımına gitmiş.Raporda ayrıca sektörlerin iş gücüne de baktı. 2016 verilerine göre ekran endüstrisinde toplam 137.340 kişi tam zamanlı olarak çalışırken bunların 47.620'si oyun endüstrisinde. Bunların ise sadece 470'i espor endüstrisinde. Yani espor bu katkıyı sadece 470 kişiyle başarmış.: Cafer Eren Öztürk - @