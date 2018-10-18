ESL One Katowice geri döndü!

ESL One Hamburg'un başlamasına 1 haftadan az kalmışken ESL bizlere geçen yıl Virtus.pro'nun finalde Vici Gaming'e karşı kazandığı turnuva olan Katowice'ye ne zaman geri döneceğimizi duyurdu.





Dota 2 returns to Poland from February 19-24!



12 teams, $300,00 prize pool, one goal - #ESLOne Katowice 2019 powered by Intel!



https://t.co/fW6ge22Ycr pic.twitter.com/0gPJFxnRVE



— ESL Dota2 (@ESLDota2) 18 Ekim 2018

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12 takımla 19-24 Şubat tarihleri arasında 300.000$ için mücadele verilecek. Bunlarla birlikte ESL yine Dota Pro Circuit'e katılmayacak gibi. Bunun nedenini şuan bilmesek de düşüncelerimize göre ESL insanları biraz daha rekabetçi oyundan uzaklaştırıp daha eğlenceli maçlar izlememizi istiyor olabilir.: Cafer Eren Öztürk - @