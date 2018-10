ESL One Katowice geri döndü!

ESL One Hamburg'un başlamasına 1 haftadan az kalmışken ESL bizlere geçen yıl Virtus.pro'nun finalde Vici Gaming'e karşı kazandığı turnuva olan Katowice'ye ne zaman geri döneceğimizi duyurdu.





Dota 2 returns to Poland from February 19-24!



12 teams, $300,00 prize pool, one goal - #ESLOne Katowice 2019 powered by Intel!



https://t.co/fW6ge22Ycr pic.twitter.com/0gPJFxnRVE



— ESL Dota2 (@ESLDota2) 18 Ekim 2018