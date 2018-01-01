ESL One Hamburg 2018'in ilk finalisti belli oldu!

12 takımla 23 Ekim'de 300.000$ ödül havuzu için başlayan turnuva artık yavaş yavaş final aşamasına geliyor.





27 Ekimin maçlarında en çok dikkatimizi çeken maçlardan biri grup aşamasında en iyi skoru elde eden Team Aster'in paiN Gaming'e elenmesi oldu şüphesiz.



Günün en önemli maçıysa tabi ki Upper Bracket Finaliydi. Vici Gaming ile Virtus.pro'yu karşı karşıya getiren karşılaşmada Virtus.pro'dan Vladimir "Noone" Minenko ve Vici Gaming'den Zhang "Paparazi" Chengjun'un performansları izlemeye değerdi. Birinci maça üstün başlayan taraf Vici Gaming olmuştu. Maçın ortasında Virtus.pro geri gelmeye çalışsa da Vici Gaming buna izin vermedi. İkinci maç tamamen Virtus.pro etkisinde geçerken üçüncü maç da tamamen Vici Gaming etkisinde geçti.











Kaybedenler Kümesi Finali, Virtus.pro ile Team Secret arasında olacak!







Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk