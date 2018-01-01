ESL One Hamburg 2018'de vize sorunları!

Bu sezonun ilk büyük turnuvası olacak olan ESL One Hamburg 2018'de Forward Gaming ve Evil Geniuses'dan birer oyuncu vize soruna takıldı.



Evil Geniuses'ın mid oyuncusu Sumail "Sumail" Hassan ve Forward Gaming'de mid rolünde oynayan ağabeyi Yawar "YawaR" Hassan Almanya'ya vize alamadı. Amerika'da yaşamalarına rağmen Pakistan vatandaşı olan Hassan kardeşler pasaportlarında bazen bu nedenle vize yönünden uzun süren işlemlerden dolayı sıkıntı yaşıyorlar.









23 Ekim'de başlayacak olan ESL One Hamburg 2018'de Sumail'in yerine Quinn "CCNC" Callahan, YawaR'ın yerine ise Steve "xcalibur" Ye oynayacak.







Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk