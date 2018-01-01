ESL One Hamburg 2018'de grup aşaması sona erdi!

Pek de sürpriz sonuçlar yok...

23 Ekim'de başlayan grup aşaması bugün itibariyle son buldu. 300 000$ ödüllü turnuvada 12 takım grup aşamasında mücadele etti.

Her iki grubun ilk 2 takımının doğrudan Kazananlar Kümesine gittiği, son 2 takımın elendiği, diğer takımların ise Kaybedenler Kümesinde oynadığı turnuvada  gruplar aşağıdaki gibi son buldu.

Team Secret ve Vici Gaming, A grubunda 8-2 skorla liderliği paylaşırken Tiebreaker durumu yüzünden Team Secret lider olarak kaldı. Grup aşamasındaki en iyi skoru ise 9-1 ile Çin'in yeni takımı Team Aster yakaladı.

Kazananlar Kümesinin Yarı Final maçlarında ise Vici Gaming - Team Aster ile eşleşirken Team Secret - Virtus.pro ile eşleşti.

Kaybedenler Kümesinin ilk roundunda ise Evil Geniuses - compLexity Gaming ile Forward Gaming ise paiN Gaming ile eşleşti.


Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk
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