ESL One Hamburg 2018 grup aşaması belirlendi!
Sezonun ilk ESL turnuvasına hazır mısınız?
Sezonun ilk ESL One turnuvası olacak olan ESL One Hamburg 2018 ayrıca sezonun ilk büyük turnuvası da olacak. 23 Ekim'de başlayacak olan turnuvada gruplar belirlendi.
TNC Predator turnuvadan çekilirken onların yerin EVOS Gaming turnuvaya dahil oldu. Bunun dışında ise A Grubu tam bir ölüm grubu halini alırken B grubu daha dengeli gözüküyor.
12 takımın yer alacağı turnuvada grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar Kazananlar Kademesinden playofflara başlarken 3-4. olanlar Kaybedenler Kademesinden playofflara başlayacak. Son 2'de yer alan takımlar ise turnuvadan elenecek. Grup aşamasında eşleşmeler 2 maçlık seri olacak.
İlk günün maç programı:
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13:00 – 15:20 (Group A)
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Maç #1 – Team Secret vs Evil Geniuses
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Maç #2 – paiN Gaming vs Vici Gaming
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Maç #3 – Alliance vs Mineski
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15:20 – 18:00 (Group A)
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Maç #1 – Alliance vs Vici Gaming
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Maç #2 – paiN Gaming vs Evil Geniuses
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Maç #3 -Team Secret vs Mineski
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18:00 – 20:20 (Group B)
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Maç #1 – Forward Gaming vs Virtus.pro
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Maç #2 – Team Aster vs Ninjas in Pyjamas
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Maç #3 – EVOS Esports vs compLexity Gaming
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20:20 – 22:25 (Group B)
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Maç #1 – EVOS Esports vs Ninjas in Pyjamas
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Maç #2 – Team Aster vs Virtus.pro
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Maç #3 – Forward Gaming vs compLexity Gaming
Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk