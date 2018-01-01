ESL One Hamburg 2018 grup aşaması belirlendi!

Sezonun ilk ESL One turnuvası olacak olan ESL One Hamburg 2018 ayrıca sezonun ilk büyük turnuvası da olacak. 23 Ekim'de başlayacak olan turnuvada gruplar belirlendi.











TNC Predator turnuvadan çekilirken onların yerin EVOS Gaming turnuvaya dahil oldu. Bunun dışında ise A Grubu tam bir ölüm grubu halini alırken B grubu daha dengeli gözüküyor.







12 takımın yer alacağı turnuvada grupları ilk 2 sırada bitiren takımlar Kazananlar Kademesinden playofflara başlarken 3-4. olanlar Kaybedenler Kademesinden playofflara başlayacak. Son 2'de yer alan takımlar ise turnuvadan elenecek. Grup aşamasında eşleşmeler 2 maçlık seri olacak.







İlk günün maç programı:





13:00 – 15:20 (Group A)





Maç #1 – Team Secret vs Evil Geniuses





Maç #2 – paiN Gaming vs Vici Gaming





Maç #3 – Alliance vs Mineski





15:20 – 18:00 (Group A)





Maç #1 – Alliance vs Vici Gaming





Maç #2 – paiN Gaming vs Evil Geniuses





Maç #3 -Team Secret vs Mineski





18:00 – 20:20 (Group B)





Maç #1 – Forward Gaming vs Virtus.pro





Maç #2 – Team Aster vs Ninjas in Pyjamas





Maç #3 – EVOS Esports vs compLexity Gaming





20:20 – 22:25 (Group B)





Maç #1 – EVOS Esports vs Ninjas in Pyjamas





Maç #2 – Team Aster vs Virtus.pro





Maç #3 – Forward Gaming vs compLexity Gaming





Yazan

: Cafer Eren Öztürk - @