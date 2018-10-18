Eski Space Soldiers oyuncuları SK Gaming'e mi gidiyor?
Geçtiğimiz günlerde Space Soldiers organizasyonu, CS:GO oyuncuları ile yollarını ayırmıştı!
Geçtiğimiz günlerde Space Soldiers organizasyonu, CS:GO oyuncuları olan Can "XANTARES" Dörtkardeş, Engin "MAJ3R" Küpeli, Buğra "Calyx" Arkın ve Engin "ngiN" Kor ile yollarını ayırmıştı.
Oyuncular yeni bir organizasyon arayışı içerisinde olduklarını duyurmuş, herkes yeni takımı beklemeye başlamıştı. Bugünkü bazı olaylar ise, MAJ3R ve ekibinin SK Gaming ile anlaşabileceği yönünde iddialar doğurdu.
Önce SK Gaming Twitter hesabından paylaşılan ankette, organizasyonun hangi ülkede yeni takım kurabileceği sorusu takipçilere yöneltildi, şıklarda "Türkiye" seçeneği de vardı.
Yüzde 68 ile Türkiye seçeneği, ankette en önde görünürken, SK Gaming Türk taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım daha yaptı.
Tüm bu gelişmeler, Türk taraftarları büyük bir heyecanın içine soktu.
Herkes an itibari ile iki taraftan da anlaşmaya dair haberler bekliyor. Bakalım SK Gaming, MAJ3R kaptanlığındaki ekibimiz ile anlaşmaya varabilecek mi?
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Oyuncular yeni bir organizasyon arayışı içerisinde olduklarını duyurmuş, herkes yeni takımı beklemeye başlamıştı. Bugünkü bazı olaylar ise, MAJ3R ve ekibinin SK Gaming ile anlaşabileceği yönünde iddialar doğurdu.
Önce SK Gaming Twitter hesabından paylaşılan ankette, organizasyonun hangi ülkede yeni takım kurabileceği sorusu takipçilere yöneltildi, şıklarda "Türkiye" seçeneği de vardı.
Yüzde 68 ile Türkiye seçeneği, ankette en önde görünürken, SK Gaming Türk taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım daha yaptı.
Tüm bunların ardından XANTARES, Calyx, paz ve ngiN, SK Gaming Twitter hesabını takip etmeye başladı.
So many Turkish fans, what's going on? pic.twitter.com/oX6cKw0eUL
— SK Gaming (@SKGaming) 18 Ekim 2018
Tüm bu gelişmeler, Türk taraftarları büyük bir heyecanın içine soktu.
Herkes an itibari ile iki taraftan da anlaşmaya dair haberler bekliyor. Bakalım SK Gaming, MAJ3R kaptanlığındaki ekibimiz ile anlaşmaya varabilecek mi?
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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