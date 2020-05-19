Erling Haaland, FIFA 20'de de rekor kırdı!

Erling Braut Haaland, Bundeliga'nın geri dönüşü ile beraber gollerini kaldığı yerden saymaya devam ediyor.Norveçli yıldız oyuncunun FIFA 20'deki oyuncu kartı da kendisi gibi yükselmeye devam ediyor.Sezona RB Salzburg takımı ile başlayan ve fırtına gibi esen Haaland, devre arasında Borussia Dortmund'un yolunu tuttu. Sezon içindeki performansı ile kısa sürede 41 gole ulaşan yıldız oyuncu FIFA oyununda benzer bir başarı yakaladı.Son olarak Ultimate Team kartı 95'e ulaşan Haaland, sezona 73 puanla başlamıştı.Genç yıldız bu 22 puanlık yükselişle beraber, bir sezonda yapılan en büyük çıkışa imza attı.