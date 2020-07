Epic Store, 62 liralık üç oyunu ücretsiz sundu

Epic Games , geçtiğimiz yıl başlattığı bir etkinlikle her hafta ücretsiz olarak bazı oyunlar sunacağını açıkladı. Bu kampanyanın 2020'nin başına kadar devam edeceği söyleniyordu ancak durum çok da böyle olmadı ve Epic Games, bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.



Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunların başka platformlarda zaman zaman hayli yüksek bedellere satılması da oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Epic Games, şimdi toplam fiyatı 62 TL olan 20XX, Barony ve Superbrothers: Sword & Sworcery EP adlı oyunları ücretsiz yaptı.



20XX nasıl bir oyun?



Oyun Türü: Roguelike, platform, aksiyon

Oyun Boyutu: 2 GB

Steam Değerlendirmesi: Çok olumlu

Fiyatı: 24 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 30.07.2020'den itibaren 1 hafta



20XX, fütüristik tasarımlara sahip ve sürekli sağa sola zıplayıp ateş ettiğimiz, mümkün olduğu kadar da vurulmamaya çalıştığımız bir oyun. Oyun boyunca karşımıza çıkan güçlendiricileri topluyor ve insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz. İstersek dünyayı kurtarmaya bir arkadaşımızla da girişebiliyoruz.



Mega Man'den ödünç aldığımız kıyafetlerimizle dünyayı kurtarmak için bir dünya canavar öldürdüğümüz aksiyon/platform oyunu 20XX, odağında birlikte oynamak olan bir oyun. Oyunu ister fiziksel olarak aynı ortamda bulunduğunuz isterseniz de internet üzerinden bir araya geldiğiniz arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz.



Oyunda yalnızca tek canımız var ve her öldüğümüz bölümde en başa dönmemiz gerekiyor. Tabii bu noktada yeni özellikler edinebiliyor ve kendimizi geliştirecek güçler kazanabiliyoruz. Tabii bu oyunu bir noktadan sonra ezbere geçebileceğimiz anlamına gelmiyor çünkü bölümler rastgele olarak değişiklik gösteriyor.



20XX sistem gereksinimleri:



Minimum:



İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Tost Makinesi İşlemcisi (2009+)

Bellek: 1024 MB RAM

Depolama: 1 GB boş alan

Video Kartı: 2009'da veya sonrasında çıkan herhangi biri



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Çift Tost Makinesi İşlemcisi (2011+)

Bellek: 1024 MB RAM

Depolama: 1 GB boş alan

Video Kartı: Son beş senede yapılmış bir şey

Barony nasıl bir oyun?



Oyun Türü: Macera, Bağımsız

Oyun Boyutu: 11 GB

Steam Değerlendirmesi: Çok olumlu

Fiyatı: 25 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 30.07.2020'den itibaren 1 hafta



Barony, arkadaşlarımızla beraber ilerleyebileceğimiz bir rogue-like rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Atanamamış Doom grafiklerini andıran grafiklere sahip olan yapım aynı zamanda Ultima Online gibi klasiklere bir saygı duruşu vazifesi de görüyor.



Birinci şahıs kamerasından oynadığımız bu klasik rol yapma oyunlarına benzeyen yapımda amacımız, zindanları aşmak, içerideki envai çeşit çirkin yaratığı dövmek. Tabii bu tür oyunlarda alıştığımız üzere büyülü hazieneler topluyor, güçlü büyüler öğreniyoruz. Nihai amacımız ise kötü baronu yenmek.



Türün şanından olduğu üzere oyunda bir kere öldük mü tamamen ölmüş oluyoruz. 4 oyuncuya kadar bir arada oynayabildiğimiz yapımda tercih edebileceğimiz 13 farklı egzotik ve ikonik sınıf bulunuyor. Ayrıca oyunun oldukça hoş bir mizahı olduğunu da belirtmek gerekiyor.



Barony sistem gereksinimleri:



Minimum:



İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 3,0 GHz Intel i3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: entegre ekran kartı

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 8.1

İşlemci: 3,5 GHz Intel i5 dengi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: entegre ekran kartı

Depolama: 800 MB kullanılabilir alan



Superbrothers: Sword & Sworcery EP nasıl bir oyun?



Oyun Türü: Macera, Bağımsız

Oyun Boyutu: 500 MB

Steam Değerlendirmesi: Çoğunlukla olumlu

Fiyatı: 13 TL

Ücretsiz Olduğu Süre: 30.07.2020'den itibaren 1 hafta



Superbrothers: Sword & Sworcery EP, müzikleriyle ödül almayı başarmış, bir yandan da kulaklarımmızın pasını silen bir yapım.



Superbrothers: Sword & Sworcery EP oynanış videosu:



Genelde bu tür oyunların geçtiği dönemlerde bir teknoloji görüyor olsak da bu yapım bronz çağında geçiyor, yani pek çok şeyin olmamasınının nedeni o dönemde olmamaları. Etrafı keşfe çıktığımız bu oyunda amacımız ise bir keişişin hüzünlü yolculuğunu tamamlamasını sağlayabilmek.



Jim Gurthie'nin yaptığı ödüllü müziklere sahip olan yapım, kendine has mekaniklere sahip. Örneğin gerçek dünyadaki ay döngüleri oyunun takviminde etkili olabiliyor. Özellikle oynanış ve mekanikler anlamında yenilikler sunan Indie yapımları sevenlerin bu oyunu kaçırmaması gerekiyor.



Superbrothers: Sword & Sworcery EP sistem gereksinimleri:



Minimum:



İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7

İşlemci: AMD Athlon 64 2800+ @ 1.8 Ghz veya Intel Pentium IV @ 2.8 Ghz

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: 128 MB

Depolama: 500 MB kullanılabilir alan



Önerilen:



İşletim Sistemi: Microsoft® Windows® 10

İşlemci: AMD Athlon 64 2800+ @ 1.8 Ghz veya Intel Pentium IV @ 2.8 Ghz

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 256 MB ekran kartı

Depolama:1 GB kullanılabilir alan

Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?



Oyunu arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:



Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Oyun sayfasına gidin. (bu ve bu sayfaya da)

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games bu hafta bir yeni ücretsiz oyunla karşımıza çıktı. Daha fazla ücretsiz oyun için bizi takip etmeye devam edin.



Kaynak: webtekno