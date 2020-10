Epic Games'e özel çıkan The Outer Worlds, Steam'e de geldi

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve 2019 yılında PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için yayınlanan The Outer Worlds, PC tarafında sadece Epic Games Store'da yayınlanmıştı.



25 Ekim 2019'da Epic Games Store'da oyuncuların hizmetine sunulan oyun, yaklaşık 1 senenin ardından Steam ve GOG'da da satışa sunuldu. Ayrıca oyun, bu üç mağazada da %50 indirime girdi. Yani halen oynamadıysanız %50'lik indirimden faydalanarak oynayabilirsiniz.



The Outer Worlds, Steam ve GOG'a da geldi



The Outer Worlds, tıpkı birçok gelecek distopyasında olduğu gibi mega şirketlerin hakim kuvvet olduğu uzak bir gelecekte geçiyor. Hope adındaki koloni gemisinin bir üyesi olan Stranger'ı canlandırdığımız oyunda Halycon sistemini araştırıyoruz. Ancak Stranger'ın mega şirketler grubu olan The Board ile de arası bozuluyor.



Oyunun hikâyesi Epic Games Store'daki sayfasında şöyle anlatılıyor: "Galaksinin en uzak ucuna bağlı koloni gemisindeyken kaybolduktan uzun yıllar sonra uyandığını, kendini Halcyon kolonisini yok etme tehdidini taşıyan bir komplonun ortasında bulacaksın. En uzakları keşfettikçe ve hepsi iktidar için yarışan çeşitli ayrılıkçılarla karşılaştıkça olmaya karar verdiğin karakter, bu oyuncu odaklı hikâyenin nasıl ortaya çıkacağını belirleyecektir. Koloninin kurumsal denkleminde plan dışı değişken sensin."



Birinci şahıs nişancı (FPS) bakış açısına sahip bu rol yapma oyununda karakterinizi özelleştirebiliyor ve çeşitli sorunları çözmek için farklı yaklaşımlar kullanabiliyorsunuz. The Outer Worlds, Epic Games Store ve Steam'de %50'lik indirimle 154,50 TL'den satılıyor.



The Outer Worlds sistem gereksinimleri



Minimum:



İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3-3225 ya da AMD Phenom II X6 1100T

RAM: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 650 Ti ya da AMD HD 7850

Depolama: 40 GB



Önerilen:



İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i7-7700K ya da Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 1060 6 GB ya da Radeon RX 470

Depolama: 40 GB



KAYNAK: webtekno