Epic Games, ücretsiz yapacağı yeni oyunu açıkladı

Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Epic Games, bu hafta sağlam bir oyunu ücretsiz yaptı. MudRunner'ı ücretsiz sunan şirket, bununla birlikte önümüzdeki hafta ücretsiz sunulacak oyunu da duyurdu.



3 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak erişilebilir olacak oyun Cave Story+ oldu. Steam'de yüzde 34 indirimle 15,84 TL'den satılan oyun, oyunculardan olumlu yorumlar almayı başardı.



Cave Story+ nasıl bir oyun?



Nicalis, Inc. ve Stuido Pixel tarafından geliştirilen ve Nicalis, Inc. tarafından yayınlanan Cave Story+, 2011'de karşımıza çıkmıştı. Steam'deki incelemelerde "Çok Olumlu" alan Cave Story+, dünyanın en ünlü bağımsız oyunları arasında yer alıyor. Kişilik, gizem ve hızlı eğlence ögelerine sahip orijinal bir hikaye sunan oyun, klasik 8 ve 16 bit oyunları anımsatan grafikleriyle oyunculara eğlenceli anlar vadediyor.



Cave Story+ sistem gereksinimleri



Minimum:



İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Core Solo

Bellek: 128 MB RAM

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Ekran kartı: 64 MB RAM



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core Duo 2.0 Ghz ve üstü

Bellek: 512 MB RAM

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

Ekran kartı: 256 MB RAM (bağımsız)



