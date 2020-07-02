Epic Games, ücretsiz yapacağı yeni oyunu açıkladı
Epic Games, önümüzdeki hafta ücretsiz sunacağı oyunu açıkladı. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, önümüzdeki hafta Cave Story+'a ücretsiz olarak sahip olabilecekler.
Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Epic Games, bu hafta sağlam bir oyunu ücretsiz yaptı. MudRunner'ı ücretsiz sunan şirket, bununla birlikte önümüzdeki hafta ücretsiz sunulacak oyunu da duyurdu.
3 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak erişilebilir olacak oyun Cave Story+ oldu. Steam'de yüzde 34 indirimle 15,84 TL'den satılan oyun, oyunculardan olumlu yorumlar almayı başardı.
Cave Story+ nasıl bir oyun?
Nicalis, Inc. ve Stuido Pixel tarafından geliştirilen ve Nicalis, Inc. tarafından yayınlanan Cave Story+, 2011'de karşımıza çıkmıştı. Steam'deki incelemelerde "Çok Olumlu" alan Cave Story+, dünyanın en ünlü bağımsız oyunları arasında yer alıyor. Kişilik, gizem ve hızlı eğlence ögelerine sahip orijinal bir hikaye sunan oyun, klasik 8 ve 16 bit oyunları anımsatan grafikleriyle oyunculara eğlenceli anlar vadediyor.
Cave Story+ sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows XP
İşlemci: Intel Core Solo
Bellek: 128 MB RAM
Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
Ekran kartı: 64 MB RAM
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core Duo 2.0 Ghz ve üstü
Bellek: 512 MB RAM
Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
Ekran kartı: 256 MB RAM (bağımsız)
Kaynak: webtekno
3 Aralık ve 10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak erişilebilir olacak oyun Cave Story+ oldu. Steam'de yüzde 34 indirimle 15,84 TL'den satılan oyun, oyunculardan olumlu yorumlar almayı başardı.
Cave Story+ nasıl bir oyun?
Nicalis, Inc. ve Stuido Pixel tarafından geliştirilen ve Nicalis, Inc. tarafından yayınlanan Cave Story+, 2011'de karşımıza çıkmıştı. Steam'deki incelemelerde "Çok Olumlu" alan Cave Story+, dünyanın en ünlü bağımsız oyunları arasında yer alıyor. Kişilik, gizem ve hızlı eğlence ögelerine sahip orijinal bir hikaye sunan oyun, klasik 8 ve 16 bit oyunları anımsatan grafikleriyle oyunculara eğlenceli anlar vadediyor.
Cave Story+ sistem gereksinimleri
Minimum:
İşletim Sistemi: Windows XP
İşlemci: Intel Core Solo
Bellek: 128 MB RAM
Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
Ekran kartı: 64 MB RAM
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core Duo 2.0 Ghz ve üstü
Bellek: 512 MB RAM
Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
Ekran kartı: 256 MB RAM (bağımsız)
Kaynak: webtekno
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