Epic Games ücretsiz yapacağı oyunu açıkladı

Her hafta kısa süreliğine ücretsiz yaptığı oyunlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Epic Games, bu hafta da güzel bir oyunu ücretsiz yaptı. RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition'ı ücretsiz sunan şirket, bununla birlikte önümüzdeki hafta ücretsiz sunulacak oyunu da duyurdu.



01 Ekim ve 08 Ekim tarihleri arasında ücretsiz olarak erişilebilir olacak oyun Pikuniku oldu. Steam'de 22 TL'den satılan oyun, bulmaca - keşif tabanlı oyunları seven kitleyi memnun edecek. Peki bu oyun nasıl, kısaca tanıyalım:



Pikuniku nasıl bir oyun?



Sectordub tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Pikuniku, 2020'de karşımıza çıkmıştı. Steam'deki incelemelerde "Çok Olumlu" alan oyun, her şeyin o kadar da mutlu olmadığı ama buna rağmen son derece eğlenceli ve garip bir dünyada geçiyor. Bulmaca - keşif türüne sahip oyunda, hepsi birbirinden tuhaf karakterlerin, zorlukların üstesinden gelmesi için çalışıyoruz. Bölünmüş ekran özelliği sayesinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Pikuniku, Türkçe dilini desteklemiyor.



Pikuniku sistem gereksinimleri



Minimum ve önerilen



İşletim Sistemi: Windows 7,8.1,10 x86 / x64

İşlemci: Intel Core2 Duo veya eşdeğeri

Ekran Kartı: GeForce 9600 GT (512 MB) / Intel HD Graphics 2500

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 300 boş alan

Oyun kumandası önerilir



Peki sizler önümüzdeki hafta ücretsiz edinilebilir olacak oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca, daha önce pek çok kez şahit olduk ki Epic Games bazı haftalarda sürpriz bir şekilde birden fazla oyunu bedava yapabiliyor. Yani önümüzdeki hafta Pikuniku'nun yanında başka oyunları da ücretsiz olarak görebiliriz.



Kaynak: webtekno