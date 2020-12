Epic Games, The Long Dark'ı ücretsiz yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in ücretsiz oyunu olarak karşımızda The Long Dark var.



Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.



Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellere satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 50,00 TL olan The Long Dark oyununu ücretsiz yaptı.



The Long Dark'ta uzun, karanlık bir gecenin yaşandığı ve muhtemelen daha kutuplara yakın bir bölgede hayatta kalmaya ve etrafımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Bir zamanlar garanti olarak gördüğümüz elektrik gibi nimetleri de özlemeye devam ediyoruz.



Bu oyunda rakiplerimiz öyle envai çeşit zombiler, uçan kaçan canavarlar, mutantlar falan değil. Soğukla ve soğuk iklimde insanları da av listesine ekleyen vahşi hayvanlarla mücadele ediyoruz. Bu anlamda oyun oldukça güçlü bir deneyim sunuyor.



Oyunda ayrıca sınırsız hayatta kalma moduna ek olarak hikaye modu olan Wintermute da yer alıyor. Bu modda hem oynamayı daha iyi öğreniyor hem de The Long Dark dünyasının nasıl bir anda bu hale geldiğini de daha iyi anlıyoruz.



The Long Dark Sistem Gereksinimleri



Minimum:



İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Dual-Core Intel i5 CPU @ 2GHz+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel 4xxx Series w/ 512MB VRAM veya üstü

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: herhangi



Önerilen:



İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i7 CPU @ 2.6GHz or higher

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GTX 555 w/ 1GB VRAM or better

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Surround özelliği olan herhangi bir kart.



The Long Dark'ı Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz?



Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:



Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Oyun sayfasına gidin

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.



Kaynak: webtekno