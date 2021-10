Epic Games Store 60 TL'lik kupon hediye etmeye başladı

Epic Games'e Abone Olanlara Kupon Hediye Ediliyor. Epic Games'in kupon kampanyasından faydalanabilmek için Epic Games e-posta ve uyarılar programına abone olmanız gerekiyor. Epic Games Store'un yeni kampanyasının nasıl kullanılacağı da açıklandı.



Kupon Nasıl Kullanılıyor?



Hesap ayarlarını kontrol et ve mevcut abonelik durumunu görmek için iletişim tercihleri kısmına göz at. Bunun iki sonucu olabilir



Zaten aboneyim: Harika, bizimle bağlantıda kaldığın için teşekkürler! 60 TL değerindeki Epic Kuponunu önümüzdeki 24 saat içinde göndereceğiz. Kuponu aldıktan sonra bir sonraki uygun satın alımında ödeme bölümünde kupon uygulanacak. Kuponunun daha önce kullanılıp kullanılmadığını görmek için hesap envanterini kontrol et.

Abone değilim: Abone olmak için durma ve kabul etmek için kutuyu işaretle, böylece sana kuponunu en kısa zamanda ulaştıracağız. Yeni abone olanları günlük olarak kontrol ediyoruz ancak lütfen kuponun envanterine ulaşmasının 24 saati bulabileceğini unutma. Kuponu aldıktan sonra bir sonraki uygun satın alımında ödeme bölümünde kupon uygulanacak. Kuponunun daha önce kullanılıp kullanılmadığını görmek için bir gözün hesap envanterinde olsun.



Bu promosyonun tarihleri nedir?



Kaydol ve Tasarruf Et etkinliği 15 Ekim TSİ 17.01 tarihinde başlayacak ve 16 Kasım TSİ 10.59 tarihinde sona erecektir. Etkinlik sona erdiğinde tüm kuponların kullanım süresi de bitmiş olacak, bu yüzden acele et!



Bu promosyon sırasında birden çok Epic Kuponu alabilir miyim?



Hayır, bu promosyon hesap başına bir Epic Kuponu ile sınırlıdır.



Hangi satın alımlar bu Epic Kuponu için uygun sayılıyor?



Epic Games Store'daki 79,99 TL ve üzeri fiyata sahip tüm ana oyunlar. Epic Kuponları ön satın alımlarda, eklentilerde, sanal para birimlerinde ve oyun içi satın alımlarda geçerli değildir. Tam SSS bölümümüzde kullanışlı bir para birimi dönüştürme tablosu yer alıyor.



(Haber: Esporlab)

(Fotoğraf: Esporlab)