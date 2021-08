Epic Games neden ücretsiz oyun veriyor? İşte 5 sır

Başlarda Fortnite adındaki yeni bir ücretsiz battle-royale oyununun yapımcısı olarak tanıdığımız Epic Games'i bugün duymayan oyuncu neredeyse yok. Biz onu bir süredir oyun yapımcısından ziyade dijital oyun mağazası olarak duyuyoruz. Bunun nedeni gerçekten kaliteli olabilen oyunları, kullanıcılarına ücretsiz vermesi. Peki Epic Games neden ücretsiz oyun veriyor? Bilmeniz gerekenlerden bahsettik.Her şirketin pazarlama sırları vardır. Tabii ki Epic'in gelecek planlarını bilemeyiz, ancak ücretsiz oyunlar vermelerinin şirkete 5 katkısından bahsettik.Örneğin 60 dolar olan bir oyunu Epic Games ücretsiz dağıtmak istediğinde kullanıcı başı 60 dolar ödemiyor. Ticaretin her alanında toptan satışta indirim yapılır. Konu bilgisayar oyunları olsa bile toptan satış, şirketin daha az para ödemesini sağlamakta.Fortnite reklamları görmüş olabilirsiniz ancak Epic Games, direkt olarak mağazası için reklam vermiyor. Çünkü işin doğrusu her oyun ücretsiz olduğunda haber siteleri ve oyuncu toplulukları bunu yeterince duyuruyor. Şirket reklamlara para harcamak yerine ücretsiz oyun vermek için aldığı lisanslara para harcıyor. Böylece insanların oyunu her oynamak istediğinde açtığı ve bilgisayarında yüklü tuttuğu bir istemci bulunmuş oluyor. Epic Games'ten aldığınız oyunu sadece Epic Games'te oynayabiliyorsunuz ve sadece istemci açılırken karşınıza çıkan reklamlar bile şirkete para kazandırıyor.Ben dahil çoğu insanın fark ettiği gibi Epic Games Store'da ücretsiz olan AAA oyunların içerikleri Fortnite'a geliyor. Böylece oyuncular iki oyun arasında bir bağ kurarak her iki tarafın da içeriğinin tadına bakmak istiyor. Örneğin Star Wars Battlefront 2 ücretsiz olduktan sonra Fortnite'a Star Wars içerikleri gelmesiyle hayranların bir kısmı Fortnite'a başladı. Fortnite, Epic Games'e ait olduğu için oyun içi satın alımlar direkt olarak şirketin kasasına gidiyor. Böylece arada oluşturulan bağ, şirkete mali destek olarak dönüyor.Uzun bir teknoloji marketi koridoru düşünün, koridorun sonunda almak istediğiniz telefon var ve sona gidene kadar market size onlarca ürün gösterebilir. Siz hedefe ulaşmaya çalışırken muhtemelen birkaç çeşit aksesuar göreceksiniz. Epic'in stratejisi de bundan pek farklı değil, istediğiniz oyunu oynayabilmek için istemciyi yüklü tutarak aslında platformu aklınıza kazıyorsunuz. Steam'in bugüne kadar ulaşmasını sağlayan bu pazarlama taktiği sayesinde oyunlarınızı tek bir yerde tutmak için Steam'den alışveriş yaptığınızı biliyoruz.Epic Games, istediğiniz oyunu Steam yerine Epic'ten almanızı sağlamak için zaman zaman indirim kuponları veriyor. Bunun amacı da sizi Epic Games Store'da alışveriş yapmaya alıştırmak.Epic Games, AAA oyunlar için büyük paralar ödüyor olsalar da Indie oyunlar için yapımcılar Epic'e para veriyor bile olabilir. Çünkü Epic Games artık kimliğini ispatladı ve insanlar gelecek sonraki ücretsiz oyunu merak ediyor. Haliyle Indie oyun yapımcıları; hem Epic Games'e dağıtılacak ücretsiz oyun sağlıyor, hem de oyunlarını duyurmuş oluyor.ShiftDelete.net